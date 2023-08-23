19歲男和乾妹的媽組暴力集團　挑學弟妹收保護費「不給就挖眼」

▲台南市警永康分局破獲以19歲蘇姓男子為首的「東灣公司」不法暴力犯罪集團，查獲蘇嫌等8人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局日前接獲數名家長報案，指稱遭19歲蘇姓男子為首的「東灣公司」不法暴力犯罪集團，在校園對學生進行恐嚇、妨害自由等犯行，警方成立專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，22日上午查獲蘇嫌等8人到案，全案依組織犯罪條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。





警方查出，19歲蘇姓男子與36歲杜姓女子為首的「東灣公司」犯罪集團，在國中校園吸納成員，對杜女女兒學校學生恐嚇霸凌，永康分局接獲學生家長報案，成立專案小組，經多日蒐證，於22日上午兵分多路緝獲19歲蘇姓主嫌及36歲杜姓女子等2人，及傳喚旗下幫眾等共計8人到案。

據了解，蘇姓主嫌與杜姓女子2人共組「東灣公司」暴力犯罪集團，並規定幫內成員每月需上繳新台幣200-500元予該公司，對成員收取另類保護費，只要有學生被其成員看不順眼或有嫌隙時，即由「東灣公司」成員糾眾，圍堵被害人再以恐嚇挖眼等不法犯行，致被害人身陷入難以求助之處境，被害人往往見對方人多勢眾不敢反抗，只能承受外來不法侵害，造成身心不可磨滅的傷害，甚至有幫內成員萌生退出幫派之意，惟求助無門。



其中杜女女兒係蘇嫌「乾妹妹」，蘇男與乾妹都是就讀同一所國中，蘇男高職休學後，目前無業等待服兵役，他成立「東灣公司」後，即多次針對自己及乾妹所就讀的國中，吸納成員、藉端滋事魚肉學生，幸好受害學生家長挺身報案，警方將該犯罪集團一舉瓦解，全案依組織犯罪條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌，分別移送台南地檢署及台南地院少年法庭審理。