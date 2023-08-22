網路遊戲美女玩家誘「坦誠相見」　16歲高中純情男...險被騙5千

▲社福中心青少年身體保護自我作主宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

16歲高中生小威，因為玩線上遊戲，結交網友歡歡（化名），幾次線上暢聊過程，小威漸漸卸下心防，也因為對異性地好奇心，在一次聊天過程，歡歡提出想要和小威坦誠相見，他不疑有他，將全身脫光光，隔天卻遭歡歡以裸照(影片)威脅，要求付5千元買遊戲點收，否則將公布畫面，小威將事件過程告訴父母，險些受騙上當。

屏東縣政府鼓勵家長及民眾，在日常生活多加關心家中未成年兒少使用電子產品及交友等概況，避免落入對方陷阱被騙。

兒童及少年性剝削防制條例於106年1月1日施行，經統計屏東縣救援(查獲)兒少性剝行為態樣分析，案件類型以「拍攝、製造兒少為性交或猥褻行為」佔最多，於110年通報人數58人，111年通報人數73人，其中男性佔41.9%，女性佔58%，顯示男性兒少遭受性剝削的人數也日趨成長，然而色情產業、新興毒品及詐欺等相關犯罪易隨青少年暑期打工而活絡，青少年打工易踏入假求職、遭性剝削或受毒品及金錢誘惑等陷阱，進而淪為犯罪集團工具，或遭詐騙集團以國外高薪打工騙出國成為人口販運受害者等情事，爰此建立合法、安全之打工求職環境實為重要。

青少年暑假期間接觸網路媒介時間大幅增加，由於對自我保護觀念相對薄弱，容易成為網路犯罪被害者，如遭人引誘、脅迫 拍攝私密照，未經同意散布私密性影像；或遭受網路霸凌及假網路拍賣（購物）、遊戲點數（含虛擬寶物）詐欺、假愛情交友與投資詐欺等，對青少年人格尊嚴、隱私安全及財產安全造成嚴重危害，因此積極宣導辨識網路交友陷阱及提升自我保護意識，是預防兒少性剝削案件刻不容緩之要務。就讀高中生的小威就是玩線上遊戲差點被騙。

屏東縣政府呼籲，保護兒少網路安全，防制兒少遭受性剝削，提醒「遇興起不拍照、遇索取不要給、遇危險不隱忍，也不要求上車，勇敢說NO NO NO」。鼓勵家長及民眾在日常生活多加關心家中未成年兒少使用電子產品及交友等概況，平常亦可以透過時事新聞或相關網站(如：I WIN等網站)，協助未成年兒少瞭解及認識性剝削及網路安全相關資訊，以提高兒少自保意識及受害敏感度。針對兒少保護、家庭暴力與性侵害、兒少偏差行為等事件，通報「關懷e起來」，你我有責任。

＃報案專線110

＃全國保護專線113

＃社會安全網-關懷e起來https://ecare.mohw.gov.tw/

＃I WIN網路內容防護機構https://i.win.org.tw/

諮詢專線：02-2577-5118