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大陸 大陸焦點 特派現場

日本將排放核廢水　北京召見日大使抗議：將採取必要措施

▲▼日本駐中大使垂秀夫。（圖／日本駐中國大使館官網）

▲日本駐中大使垂秀夫。（圖／日本駐中國大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

日本從8月24日開始計劃逐步將福島第一核電站超過130萬噸的處理水排入太平洋。東京稱，排海不會對環境和人類健康造成危害。但香港宣布禁日本10都縣水產進口。大陸外交部發言人22日嚴辭抨擊東京此舉「極端自私、極不負責任」。22日，大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。

2023年8月22日，大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐華大使垂秀夫，就日本政府宣布將於8月24日啟動福島核污染水排海提出嚴正交涉。

孫衛東指出，日本政府無視國際社會強烈質疑和反對，執意宣布即將啟動福島核污染水排海。這一行徑公然向包括中國在內的周邊國家和國際社會轉嫁核污染風險、將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任。中方表示嚴重關切、強烈反對。

孫衛東強調，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生深遠影響。海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核污染水。

他怒批，日方強推核污染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害。如日方一意孤行，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

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