趙少康：郭台銘要願賭服輸　自曝很氣國民黨1事

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近期民調攀升，支持度超越民眾黨參選人柯文哲，暫居第二名。中廣董事長趙少康直言，希望鴻海創辦人郭台銘「願賭服輸」，雖然有時候真的很氣藍營內部每個人各懷其主這件事，但他還是以1998年王建煊想參選台北市長，最後是馬英九出來為例，期盼一切能以大局為重，「個人恩怨不重要」。

▲趙少康喊話郭台銘，希望郭願賭服輸。（資料照／記者宋良義攝）

趙少康22日在政論節目「少康上線啦」中提到，國民黨主席朱立倫搞徵召不搞初選，郭台銘自願參加，「那你以為是你，誰騙誰不管，你以為是你，結果不是你，你已經跟人家去玩，願賭服輸啊，你還不服」。

趙少康認為，侯友宜從某個角度來看算是不錯的候選人，他當時的想法是，侯南部的票不會低，只要南部不要大輸，因為侯是嘉義人，中南部人不親土親，照理講南部人自己的子弟，應該是會支持的，而台東、花蓮、宜蘭、新北、台北、桃園通通都是國民黨，北部不應該輸，中部則有台中市長盧秀燕坐鎮，「怎麼會輸呢？沒道理輸。」

▲趙少康在節目中談及25年前的選舉祕辛。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

接著，趙少康直言，藍營有時候真的讓他感到很生氣，「每個人各懷其主，就變成這樣子，舉個例子就知道為什麼滿失望的」，他以王建煊為例，1998年間王想參選台北市長，當時很多人去勸說，沒想到王答應之後，過幾天馬英九也出來了，當初勸說的人又來請王退出，「王建煊哪一點不如馬英九？亞洲最佳財政部長，為了土地稅跟李登輝對槓，只不過因為王建煊是新黨，沒有黨產、沒有錢，馬英九是國民黨，有黨產，所以你們討厭李登輝，但是覺得馬英九當選機會比較大，王建煊就沒有了，你們太現實啦。」

趙少康透露，當時他問王建煊，是希望陳水扁當選，還是希望馬英九當選，王說當然不希望陳水扁當選，「這句話就夠了」，後來市長改支持新黨的議員，只好這樣，「最後還是以大局（為重），個人恩怨不重要。」