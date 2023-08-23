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蔡英文站「2公尺巨人」中間開球　IG粉絲狂刷：最萌身高差太可愛

▲▼蔡英文站在2位超過200公分的球員中間開球，被網友直呼最萌身高差。（圖／翻攝自instagram／tsai_ingwen）

▲蔡英文站在2位超過200公分的球員中間開球，被網友直呼最萌身高差。（圖／翻攝自instagram／tsai_ingwen）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文22日前往新莊體育館，觀賞FIBA世界盃2023熱身賽，立陶宛對戰拉脫維亞的比賽，並且擔任開球嘉賓。相關照片PO上在IG上之後，許多粉絲看到蔡英文站在2位超過200公分的巨人球員中間開球，直呼「最萌身高差，太可愛了！」

蔡英文在IG發文表示，「今晚我跟立陶宛葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）前總統，一起觀賞2023 FIBA 籃球世界盃熱身賽，最後一場的賽事是立陶宛和拉脫維亞的比賽。」

蔡英文說，「今天兩支歐洲頂級強隊的比賽，讓人看得很熱血！立陶宛的球員攻守俱佳、拉脫維亞隊則是拚勁十足，兩隊球員的奮力表現，讓現場的台灣球迷歡呼聲不斷。」

▲▼蔡英文與立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）一起看球。（圖／翻攝自instagram／tsai_ingwen）

▲蔡英文與立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）一起看球。（圖／翻攝自instagram／tsai_ingwen）

蔡英文提到，「隨著疫情的解封，有越來越多的國際友人到訪台灣，也有越來越多的國際級賽事、表演來台灣舉行，讓我們跟世界的距離更靠近。身在台灣的我們，也用最熱情、最友善的方式回應世界。」

蔡英文最後感謝，「謝謝立陶宛、拉脫維亞的籃球員，謝謝今天開場表演的幻藍小熊genblue及中場表演的refomerzcrew，謝謝全場熱血的球迷朋友，一起為今晚帶來一場精采又美好的球賽。」

粉絲在蔡英文的IG留言表示，「哇喔～好萌」、「可愛死」、「身高差太古錐」、「小英總統萌萌ㄉ」、「這身高差，小英總統好可愛」、「小英總統變小隻了，超級可愛」、「總統跟球員真是最萌身高差耶！謝謝越來越多國際友人來台灣，跟我們許多的支持。也謝謝最挺台的立陶宛！」

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