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一天停3次！藍營酸「停電接力比賽」　陳其邁：台電要負責！

▲▼高雄三民晚上「1482戶無預警停電」　鳳山大面積路燈熄滅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄三民晚上「1482戶無預警停電」，鳳山大面積路燈熄滅。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄昨（21）日下午開始，接連發生三起無預警停電事件，分別是小港區、鳳山區、三民區，共有上千戶居民遭受停電之苦，在高溫天氣下讓市民苦不堪言、無法忍受。藍營抨擊，難道高雄是在停電接力比賽嗎？要求市長陳其邁應該出來發聲，對此，陳其邁也回應，停電造成用戶的不便，台電公司要負責。

停電狀況不斷的高雄市，21號下午先是造成高雄小港區二苓路帶約261戶停電，晚上又有鳳山區北賢街、北仁街、北昌三街一帶路燈不亮，復電不久後，接著三民區同盟一路、吉林街、北安街、合江街等一帶，傳出停電達1482戶。高雄市議會國民黨團總召陳美雅抨擊，難道高雄市是在停電接力比賽嗎？

▲▼高雄市議員陳美雅踢爆，高雄「尿布樹」才是路樹倒一片原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳美雅抨擊，高雄是在比停電接力比賽？。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅痛批政府錯誤的能源政策，導致現在連最基本的民生用電都無法保障，高雄市電力一日三停，印證了民進黨荒腔走板的能源政策。「停電是高雄市民的日常，高雄市民難道是次等公民，要替民進黨背負政策失誤的惡果嗎？」陳美雅痛批，政府連市民最基本的電力需求都無法保障，高雄市民直直面臨跳電危機，對高雄市民不公平，執政大官不能感同身受跳電之苦！還是坐在冷氣房裡不痛不癢。

高雄市議會國民黨團表示，民進黨口口聲聲說台灣不缺電，為甚麼高雄偏偏常停電，人民在日常生活樣樣都需要用電，停電對民眾的生活造成非常大的影響，怎麼會因為一些偶發事件就造成停電？民進黨政府不要又是推諉卸責，陳其邁市長也應該出來發聲。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁表示，停電造成用戶不便，台電要負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁被問及此事強調，停電造成用戶的不便，台電公司都要負責，希望未來在整個供電、配電都能夠更穩定，這樣才不會影響市民的生活。

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