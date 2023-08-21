快訊／高雄小港261戶突停電！民眾熱爆崩潰　台電追查曝原因

▲高雄小港261戶大熱天突停電，台電曝原因為四路分歧開關匯流排故障。（圖／記者台電提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港地區今（21）日下午傳出多戶無電狀況，由於午後高溫炎熱，氣溫飆到32度，也讓不少民眾熱爆崩潰。對此，台電表示，14時17分因四路分歧開關匯流排故障，造成小港區二苓路帶約261戶停電，已派員赴現場查修中。

為避免事故擴大，於15時30分停電更換故障設備，受影響用戶數合計為358戶，已通報里長請里長協助通知停電訊息，後續將持續關注，並對造成用戶不便致歉。