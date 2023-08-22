▲高雄三民晚上「1482戶無預警停電」，鳳山大面積路燈熄滅。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄昨（21）日下午開始，接連發生三起無預警停電事件，分別是小港區、鳳山區、三民區，共有上千戶居民遭受停電之苦，在高溫天氣下讓市民苦不堪言，無法忍受。藍營痛批，政府是把高雄市民當成二等公民嗎？質疑陳其邁怎麼不敢出來對中央、對台電震怒？高雄8位執政黨立委怎麼都靜悄悄？

對此，台電表示，未來將會和學校合作增加檢測責任分界點設備之頻率，以確保供電穩定。



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昨日下午最先停電的是小港地區，約有300餘戶百姓居民發生無預警停電，台電事後說明因設備故障才造成停電。國民黨高雄第八選區（前鎮小港旗津）立委候選人李明璇痛批，每次停電從小動物、設備故障甚至連旋轉椅都可以被搬出來，怎麼以前就沒有那麼多小動物會跑出來害大家停電？

李明璇質疑，假如真如照民進黨說的台灣不缺電、備載容量又充足，怎麼會因為一些偶發事件就造成停電？現在人民在日常生活樣樣都需要用到電，停電對民眾的生活造成非常大的影響，卻只看到民進黨政府不但老是推諉卸責，民進黨的民意代表更是默不作聲，完全沒有把人民放在第一位，令人感到遺憾。

▲一日三停電！居民熱到睡不著崩潰，藍轟：把高雄當二等公民？。（圖／記者賴文萱翻攝）

晚間7時左右，鳳山區又發生路燈停電市民只能摸黑行走，疑似因為小松鼠碰觸路燈路線造成停電。鳳山區立委候選人鍾易仲怒轟，這短短半年來鳳山三不五時就停電，一出事就推給小動物，鳳山區是高雄第一大行政區，位處城市發展核心，停電頻率之高超乎異常。

鍾易仲說，這種荒誕戲碼一再上演，台電至今束手無策，軔性電網喊得出卻做不到，他認為高雄地區中央民代的監督力道明顯不足，必須換人做做看，否則難以進步改善。

晚間9時許，三民區再度發生無預警大規模停電事件計有1400多戶市民家中遭到無預警停電，三民區立委候選人黃柏霖怒批，炎炎夏日的夜晚讓市民燥熱難耐，過去王美花部長諷刺高雄是鄉下，所以小動物很多造成停電，三民區算高雄的市中心，怎麼還是發生無預景的大規模停電？

黃柏霖指出，三民區轄內還有多間醫療機構及大型院所，雖然都有不斷電系統，但有穩定的能源與供電是政府責無旁貸的義務，他並質疑市民被熱到夜不能寐，現任中央民代怎麼都不見人影？