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宜蘭文化資產修復「32案全壘打」！創歷年補助最高紀錄

▲▼文化部已核定補助宜蘭縣中興紙廠四結廠區、宜蘭大學民權日式眷舍等修復工程共32案。（圖／文化部提供）

▲文化部已核定補助宜蘭文化資產修復工程共32案，此為「宜蘭大學民權日式眷舍」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部長史哲今（22）日訪視宜蘭文化資產，同時帶來好消息，文化部已核定補助宜蘭縣中興紙廠四結廠區、宜蘭大學民權日式眷舍等修復工程共32案，總補助經費達1.9億元，加上過去以前瞻計畫補助宜蘭縣共7.74億元；此次歷史五期計畫，宜蘭縣不僅申請案件全數獲補助，金額亦創歷年補助最高紀錄。

史哲表示，昨日總統蔡英文聽取行政院報告113年中央政府總預算案，公布明年歲入、歲出預算皆創新高，文化部今年提出「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期113-118年）」，也獲行政院核定159.44億元。

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▲▼文化部長史哲今（22）日訪視宜蘭文化資產，同時帶來好消息。（圖／文化部）

▲文化部長史哲今（22）日訪視宜蘭文化資產，同時帶來好消息。（圖／文化部）

而為加速後續執行，文資局也已同步完成首批審查，總計各縣市433件申請案，核定補助357案，核定總經費59.9億元，文化部補助36.9億元。其中，宜蘭縣有130處古蹟歷史建築文化資產，此次向文化部申請總計32案，不僅申請案件獲全數核定，更佔全國核定數近10%，核定總經費3億元，文化部補助1.9億元。

文化部指出，2017年登錄為歷史建築的「宜蘭大學民權日式眷舍」，原為舊農校教職員宿舍，目前僅存的是1943年原建3排中間的雙拼式日式木造房舍，因無人使用閒置荒廢多年，崩塌毀損嚴重。本次補助修復工程經費1,113萬元，未來將作為展示空間、藝文講堂、文化藝術教育及社區再造推廣場域。

▲▼文化部已核定補助宜蘭縣中興紙廠四結廠區、宜蘭大學民權日式眷舍等修復工程共32案。（圖／文化部提供）

▲「宜蘭大學民權日式眷舍」未來將作為展示空間、藝文講堂、文化藝術教育、社區再造推廣場域。（圖／文化部提供）

前身為中興紙廠的「中興文化創意園區」於2015年登錄為歷史建築，全區約8公頃，是世界第一座以蔗渣、鬼芒成功製漿的造紙工廠，也是臺灣現存保有日治時期最完整造紙產業系統的僅存案例。史哲指出，文化部過去以前瞻基礎建設計畫補助宜蘭縣共7.74億元，2018年以3.2億元支持園區推動「宜蘭興自造」品牌，加上此次歷史五期補助1.57億元，共挹注4.77億元協助中興紙廠轉型，目前已發展如4號倉庫「東區青年聚點」的實體營運場域。

▲▼文化部已核定補助宜蘭縣中興紙廠四結廠區、宜蘭大學民權日式眷舍等修復工程共32案。（圖／文化部提供）

▲「中興文化創意園區」2015年登錄為歷史建築，全區約8公頃，是世界第一座以蔗渣、鬼芒成功製漿的造紙工廠，也是現存保有日治時期最完整造紙產業系統的僅存案例。（圖／文化部提供）

史哲認為，中興文創園區擁有寬敞的土地、廠房分佈，加上宜蘭的自然景色及交通之便等眾多優點，具有非常大的文化發展潛力。文創園區一向不是以經濟效益作為考量，但是文創園區確實仍扮演地方關鍵的轉型作用，期許過去作為經濟命脈的中興紙廠，未來能作為下一階段經濟命脈的準備。

文化部表示，歷史五期規劃將園區46-49號倉庫作為「宜蘭縣考古遺址出土遺物典藏中心」，典藏並保存宜蘭縣境內考古遺址，包括「國定Blihun漢本、丸山考古遺址」等已發現的出土遺物標本至少147萬件。103-105號倉庫則將修復再利用為「蘭博文物銀行」，以開放式典藏庫進行文物修復、展示與傳承教育的場所，增加民眾與文物直接互動的機會，體驗臺灣豐厚的歷史與當代生活關係。

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