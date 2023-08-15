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成功爭取預算！文化部擴大補助「縣市文資保存經費」歷年新高

▲▼臺北市「陳天來故居」原先因預算不足，無法推動修復，如今在行政院支持、文化部補助下將能展開修復及再利用工程。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

▲台北市「陳天來故居」原先因預算不足，無法推動修復，如今在行政院支持、文化部補助下，將能展開修復及再利用工程。（圖／翻攝自台北旅遊網）

記者林育綾／台北報導

考量近年台灣持續推動文化資產保存工作，數量逐年提升，文化部爭取歷史與文化資產維護相關預算，在今年7月初 獲行政院大力支持，核定6年（113-118年）159.44億元預算，創下歷年來最高；而文資局同步把握時效展開審查程序，各縣市總計433件申請案，首批核定總數高達357案、總經費59億8,873萬元，文化部補助36億9,204萬元，也創下歷年補助經費之最。

▲▼行政院核定「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」總預算159.44億元，創歷期最高；文化部首批補助各縣市共36億9204萬元，創歷年之最。（圖／文化部提供）

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▲行政院核定「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」總預算159.44億元，創歷期最高。（圖／文化部提供）

文化部表示，歷年雖積極爭取預算投入文資保存工作，但經統計，全國古蹟、歷史建築等有形文化資產數量已高達2,874處，其中近3年縣市申請文資保存相關案計627件，有高達447件（71%）申請案，受限經費不足未審退回。
 
為了解決文資保存預算不足情況，文化部長史哲今年1月底上任後，立即要求文資局重新徹底盤查各縣市文資現狀，具體研擬爭取公共建設計畫；在獲行政院全力支持後，史哲同步要求文資局加快審查及務實擴大補助，以徹底協助地方解決文資損毀、珍貴文化資產消失的燃眉之急。

▲▼行政院核定「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」總預算159.44億元，創歷期最高；文化部首批補助各縣市共36億9204萬元，創歷年之最。（圖／文化部提供）

▲文化部首批補助各縣市共36億9204萬元，創歷年之最。（圖／文化部提供）

文化部表示，此次核定補助案除有效補充各縣市文資保存經費缺口，更希望具體解決過去因預算不足以致無法推動的個案，如台北市「直轄市定古蹟陳天來故居修復及再利用工程」、新北市「歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程」、宜蘭縣「中興紙廠四結廠區歷史建築群再利用工程」、新竹市「市定古蹟吉利第修復工程」、新竹縣「歷史建築關西豫章堂羅屋書房修復及再利用工程」、台南市「原台南農校日式宿舍群修復再利用工程」、金門縣「縣定古蹟雙乳山坑道修復工程」等，補助案件遍及全國各縣市。
 
此外，此次核定補助案件中涵蓋計畫執行期程逾3年以上案件，期盼使相關個案在執行保存修復工作時，留有充裕期程，謹慎落實文資保存作業；並使文資修復後，確實達到重新獲得生機之效。文化部強調，後續仍將持續與各縣市政府攜手協力推動全國文資保存，並強化管理、維護及活化效能。

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文化部行政院文資保存

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