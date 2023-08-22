兵變後首度發片　瓦格納首腦自曝「人在非洲」執行2任務

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變過後首度發片。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯傭兵「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發布兵變後的第一部影片，他宣稱身在非洲，而該組織正在當地探勘礦產，對抗伊斯蘭武裝分子及其他罪犯，與此同時仍在招募中，「（我們）將繼續實現設定目標，我們承諾將會成功。」

影片中，全副武裝的普里格津表示，「我們在工作，氣溫超過50度，一切都如我們所願。瓦格納執行偵查與搜索任務，讓俄羅斯在各大洲都更為強大，也讓非洲更加自由」，「對非洲人民來說，我們正讓伊斯蘭國（ISIS）、蓋達組織和其他匪徒的生活變成一場惡夢」。

這部影片最初發布在瓦格納相關Telegram頻道，但BBC等外媒無法證實確切錄製地點。

#BREAKING Yevgeny Prigozhin appeared in a video for the first time in a while, this time from Africa and invites people to join the ranks of Wagner PMC. pic.twitter.com/gSb8YaqMp9 — War Monitor (@WarMonitors) August 21, 2023

據信，瓦格納有數千名戰士部署非洲，在當地有著豐厚商業利益，還被美國指控透過非法黃金交易致富。事實上，該組織還駐紮在很多國家，包括馬利及中非共和國，也被人權組織及聯合國指控在那裡犯下戰爭罪。

普里格津是一名有前科的富裕商人，由於曾在克里姆林宮提供餐飲服務，因此被外界暱稱為「普丁的大廚」。他在2014年創立瓦格納，支持烏東親俄分離主義分子，被認為協助俄國併吞克里米亞。烏俄戰爭前，該組織估計有約5000名戰士，大多是俄國菁英兵團或特種部隊退役軍人，但普里格津去年6月表示，戰爭爆發後，麾下人數成長到2.5萬人。

烏俄戰爭期間，瓦格納與俄國國防部發生長期內鬨，普里格津多次公開指控，國防部未能向瓦格納提供彈藥。他6月發動「一日兵變」，又在白俄斡旋下撤軍，此後一直保持低調、行蹤成謎，但7月俄非峰會期間，曾被拍到出現在聖彼德堡，與中非共和國代表馬普卡（Freddy Mapouka）握手。