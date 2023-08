兵變後首度發片　瓦格納首腦自曝「人在非洲」執行2任務

▲瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)兵變過後首度發片。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯傭兵「瓦格納集團」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)發布兵變後的第一部影片,他宣稱身在非洲,而該組織正在當地探勘礦產,對抗伊斯蘭武裝分子及其他罪犯,與此同時仍在招募中,「(我們)將繼續實現設定目標,我們承諾將會成功。」

影片中,全副武裝的普里格津表示,「我們在工作,氣溫超過50度,一切都如我們所願。瓦格納執行偵查與搜索任務,讓俄羅斯在各大洲都更為強大,也讓非洲更加自由」,「對非洲人民來說,我們正讓伊斯蘭國(ISIS)、蓋達組織和其他匪徒的生活變成一場惡夢」。

這部影片最初發布在瓦格納相關Telegram頻道,但BBC等外媒無法證實確切錄製地點。

#BREAKING Yevgeny Prigozhin appeared in a video for the first time in a while, this time from Africa and invites people to join the ranks of Wagner PMC. pic.twitter.com/gSb8YaqMp9