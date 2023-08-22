鄰居全燒光只剩她1棟！　夏威夷野火倖存夫婦曝「救命關鍵」

▲夏威夷大火至今仍有850多人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國夏威夷州毛伊島的野火導致上百人死亡，至今仍有850多人失蹤，而受災地區的房屋更是被燒到只剩灰燼。一對在大火中倖存的夫婦則表示，當初在翻修房子時，其中一個決定可能就是讓兩人不知不覺倖免於難的關鍵原因。

Owner of viral red house thinks this is why it survived Maui wildfires that turned everything else to ash https://t.co/bbNwbLUGAY pic.twitter.com/fwpLL7JMDT — New York Post (@nypost) August 21, 2023

根據《紐約郵報》報導，阿特沃特（Atwater Millikin）與丈夫達德利（Dudley Millikin）退休後一同移居毛伊島，兩人3年前購入一棟已有100年歷史的老屋，並進行改建。由於夫妻倆都很喜歡老式建築，因此沒有做太多變動，只是進行最基本的修復作業。

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）



阿特沃特說，在毛伊島大多數的房屋都會選用瀝青瓦來製作屋頂，但是兩人卻選擇使用重型金屬瓦來取代瀝青屋頂，沒想到卻成為夫妻倆在此次大火中的存活關鍵。

夏威夷野火發生當時，除了強烈火勢外，颳起的強風更使起火的殘骸四處飛散，繼續引燃。阿特沃特強調，當時有許多著火的木塊與木片因為被風吹而飄浮在空中，過程中一旦撞到瀝青屋頂，就會著火，進而使該棟房屋整間起火。就算沒有點燃屋頂，掉落的木塊也會點燃房屋周遭的樹葉。

除了金屬屋頂救了他們一命外，阿特沃特指出，她與丈夫也在地面鋪滿石頭，同時剪掉攀附在外牆的樹葉與藤蔓，而這個舉動也大大降低房子起火的可能性。