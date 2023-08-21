年收百萬夫出差　碩士男「傾聽人妻心事」1晚賠35萬

記者黃翊婷／綜合報導

年收入165萬元的陳姓人夫抓包妻子外遇黃姓男子，兩人不僅在深夜時間頻繁通話，還會討論開房等話題，甚至在2021年8月間趁他出差時，跑到宿舍過夜，憤而決定提告求償100萬元。雖然黃男聲稱當時只是「傾聽心事」，沒有發生任何踰矩行為，但士林地院法官仍舊認定他的行為侵害陳男的配偶權，最終裁定應賠償35萬元較為適當。

▲黃男趁陳男出差不在時，跑去宿舍與陳妻過夜。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，和妻子婚後一起住在公司宿舍，妻子和黃男是因為工作關係認識，雙方都是已婚身分，沒想到兩人竟在2020年10月15日至2021年2月18日間頻繁通話，其中包含深夜時間，聊天內容涵蓋甜言蜜語、討論開房，妻子甚至稱對方為「老公」。

更讓陳男無法接受的是，2021年2月、7月、8月間，黃男都曾趁他不在宿舍時，跑去和妻子約會過夜，最終導致他的婚姻破裂，夫妻離婚，憤而決定對黃男提告求償100萬元。

對於上述指控，黃男辯稱，陳男在未經陳妻同意之下，於宿舍內外安裝錄影及錄音設備，此舉顯然違反保護令，這種違法取得的證據不能引用，況且他也不是錄音中的男子。

黃男接著表示，通話紀錄僅能證明他與陳妻有過通話，每次時間僅短短數分鐘，那是因為陳妻當時正在與陳男打離婚官司，精神狀態不佳，他基於朋友立場，加上陳男2021年8月27日剛好出差，才會前往宿舍探視、傾聽心事，隔天一早就離開了，並未做出任何踰矩行為。

士林地院法官認為，陳男為了探知妻子是否有外遇，未經同意就在宿舍內外裝設攝影機，拍攝妻子與周遭相關人士的非公開活動與談話，有違隱私權保障的立法意旨，這部分不得引為證據使用。

然而，法官接著表示，陳男還有另一項證據「停車場照片」，停車場屬於公共場所，依社會一般通念判斷，尚難認有合理隱私期待，所以具有證據能力，得引為證據使用。

法官提到，黃男與陳妻在2020年10月15日至2021年2月18日間密集通話，卻沒有舉證證明他與陳妻是否有工作需求，才需要如此頻繁聯繫，而且通話次數及頻率過高，已經逾越一般普通男女正常社交往來關係；此外，他也有自己的家庭，學歷為碩士畢業，卻不懂避嫌，反而與陳妻孤男寡女共處一夜，依照一般社會生活經驗法則判斷，顯然已經逾矩，確實侵害到陳男的配偶權，最終判他應賠償35萬元較為適當，全案仍可上訴。