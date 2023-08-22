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徐耀昌凌晨宣布退出國民黨　藍議員預判：他會再選立委

▲▼苗栗縣長徐耀昌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲前苗栗縣長徐耀昌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

前苗栗縣長徐耀昌今（22）日凌晨宣布退出國民黨，感嘆國民黨在密室政治中迷失方向，脫離民意、失去政權，導致無數優秀的黨內同志黯然退場，「我沒想到的是，有天我也會成為這其中一員。」

徐耀昌本月10日出席鴻海創辦人郭台銘造勢晚會，竟在台上助講時高喊「下架國民黨」、「總統選票支持郭台銘」等口號，引起外界關注是否違反國民黨制定的《黨員行為規範》。國民黨考紀會發函徐耀昌及苗栗縣黨部，要求徐陳述意見，並請地方黨部調查處理，徐耀昌今凌晨則發文宣布退出國民黨。

無黨籍苗栗縣長鍾東錦去年違紀參選被國民黨開除黨籍，他稱徐耀昌是老大哥，他昨上《千秋萬世》節目接受專訪，主持人王淺秋提到徐耀昌喊「下架國民黨」一事，鍾東錦則說，當天晚會上讀稿機有脫稿狀況，不過徐耀昌也不是口誤，而是恨鐵不成鋼。

鍾東錦指出，徐耀昌剛上任時，因為縣府財政困難常求助當時國民黨黨中央，但黨中央對他不理不睬，他沒有感受到溫暖，每次聽到徐耀昌提及這段歷史，他都感到特別心酸，而徐耀昌與郭台銘弟弟郭台強交情甚好，他認為徐耀昌是支持郭台銘的。

國民黨北市議員鍾小平日前則在《驚爆新聞線》節目指出，他認為徐耀昌是吃了秤砣鐵了心，接下來應該會用無黨籍選立委，搞不好還希望被國民黨開除。

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