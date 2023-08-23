　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

▲iPhone 15 Pro邊框將縮窄。（圖／取自Naver）

▲iPhone 15 Pro傳漲價。（圖／取自Naver）

記者陳俐穎／綜合報導

根據最新訊息指出，蘋果　iPhone 15 Pro和　Pro Max 的價格將比前代高出至少 100 美元（約新台幣3193元）。IT之家報導指出，價格大幅上漲可能會降低今年新款 iPhone Pro 的銷量，預計 iPhone 15 系列今年的出貨量只有 7700 萬台，低於最初 8300 萬台的預測。

據IT之家報導，iPhone 15 Pro 的起售價將從 999 美元漲到 1099 美元或 1199 美元，而iPhone 15 Pro Max 的起售價將從 1099 美元漲到 1199 美元或 1299 美元。

雖然目前不清楚新款 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 上漲的原因，預計與最新搭載的技術有關。彭博社的 Mark Gurman 和分析師 Jeff Pu 此前也透露，蘋果正在考慮提高這兩款機型的價格。分析師 Jeff Pu 還表示，iPhone 15 Pro 可能比 iPhone 14 Pro更貴，認為 iPhone 15 Pro 的起價可能為1099 美元，高於 iPhone 14 Pro 的 999 美元。

雖然尚未公布詳情，但外界預期 iPhone 15 系列預計將在 9 月 12 日發布，9 月 15 日開啟預定，隨後在 9 月 22 日發貨。

ET快訊
國道血滴子！　4kg鐵塊「插進擋風玻璃」
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

Mac病毒新變種現蹤　假冒微軟OfficeNote竊錄個資

Lenovo電競快閃店插旗光華！全新第8代電競系列筆電限時體驗

2014年以前照片全被刪除？　社群網站X：是遇到BUG

潛望鏡鏡頭零件趕不上　分析師：iPhone 15 Pro Max將延後發貨

iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

iPhone 15又傳新色！爆料：六種顏色選擇、橙色超吸睛

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折斷裂

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

Mac病毒新變種現蹤　假冒微軟OfficeNote竊錄個資

Lenovo電競快閃店插旗光華！全新第8代電競系列筆電限時體驗

2014年以前照片全被刪除？　社群網站X：是遇到BUG

潛望鏡鏡頭零件趕不上　分析師：iPhone 15 Pro Max將延後發貨

iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

iPhone 15又傳新色！爆料：六種顏色選擇、橙色超吸睛

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折斷裂

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

3C家電熱門新聞

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折

iPhone 15又傳新色！爆料：六種顏色選擇、橙色超吸睛

Mac病毒新變種現蹤　假冒OfficeNote竊個資

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

Google Pixel 8即將登場

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

潛望鏡鏡頭零件趕不上　分析師：iPhone 15 Pro Max將延後發貨

三星S24 Ultra規格曝光！　2億畫素相機、外殼新材料

解壓縮軟體WinRAR出現重大漏洞　快更新版本

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

2014年以前照片全被刪除？社群網站X：這是Bug

潮牌手機NOTHING Phone (2)亮相

更多熱門

相關新聞

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

由於iPhone 15發布時間逼近，也有許多新機相關的訊息流出，其中在外觀上就有三大全新改變，在機身厚度上，iPhone 15 Pro Max將來到歷代最厚，此外靜音案將將改為操作按鈕，並且全系列螢幕邊框也有變化。

潛望鏡鏡頭零件趕不上　分析師：iPhone 15 Pro Max將延後發貨

潛望鏡鏡頭零件趕不上　分析師：iPhone 15 Pro Max將延後發貨

iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

iPhone 15又傳新色！爆料：六種顏色選擇、橙色超吸睛

iPhone 15又傳新色！爆料：六種顏色選擇、橙色超吸睛

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面