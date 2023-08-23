iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

▲iPhone 15 Pro傳漲價。（圖／取自Naver）

記者陳俐穎／綜合報導

根據最新訊息指出，蘋果 iPhone 15 Pro和 Pro Max 的價格將比前代高出至少 100 美元（約新台幣3193元）。IT之家報導指出，價格大幅上漲可能會降低今年新款 iPhone Pro 的銷量，預計 iPhone 15 系列今年的出貨量只有 7700 萬台，低於最初 8300 萬台的預測。

據IT之家報導，iPhone 15 Pro 的起售價將從 999 美元漲到 1099 美元或 1199 美元，而iPhone 15 Pro Max 的起售價將從 1099 美元漲到 1199 美元或 1299 美元。

雖然目前不清楚新款 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 上漲的原因，預計與最新搭載的技術有關。彭博社的 Mark Gurman 和分析師 Jeff Pu 此前也透露，蘋果正在考慮提高這兩款機型的價格。分析師 Jeff Pu 還表示，iPhone 15 Pro 可能比 iPhone 14 Pro更貴，認為 iPhone 15 Pro 的起價可能為1099 美元，高於 iPhone 14 Pro 的 999 美元。

雖然尚未公布詳情，但外界預期 iPhone 15 系列預計將在 9 月 12 日發布，9 月 15 日開啟預定，隨後在 9 月 22 日發貨。