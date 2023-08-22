iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

▲iPhone 15預購訊息已出爐。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15新機系列就快要與大家見面，但新機剛發布時，總是「搶不到」，因此各家廠商也都推出各式各樣的預購服務，其中神腦的「神預購」會員服務已經公布，保證 10 天內拿新機，預付990元福利金就能獲得預購名額，限量500名。

除了預約新iPhone之外，也推出新服務「拿舊iPhone換新機」即日起至 9 月 5 日活動期間憑神腦會員資格完成登錄，並於指定期間至神腦生活商城指定專屬賣場購買新機，並選取門市取貨，於領機期間至選擇之神腦門市且攜帶登錄之指定iPhone，機型含iPhone 11系列、iPhone 12系列、iPhone 13系列、iPhone 14系列進行舊機回收作業與領取新機，即符合活動回饋資格。

於2023年度特定手機發表後，神腦將於可購買日透過簡訊等方式，通知符合登錄資格之會員至專屬賣場選購新機。本活動限量1,000名，額滿活動即提前終止，每名神腦會員限登錄一次。

而對於預先登記的消費者，神腦也贈送門市保貼服務一次，兌換券將於購買手機時隨主機出貨贈送，環保購物金1,000元，所獲得之購物金將統一於 11 月 8 日匯入會員帳戶，使用期限至 1 月 7 日止。