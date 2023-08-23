iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

▲iPhone 15 Pro將有全新靜音按鈕。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

由於iPhone 15發布時間逼近，也有許多新機相關的訊息流出，其中在外觀上就有三大全新改變，在機身厚度上，iPhone 15 Pro Max將來到歷代最厚，此外靜音案將將改為操作按鈕，並且全系列螢幕邊框也有變化。

更薄的邊框

根據先前爆料，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 將擁有手機史上最薄的邊框，手機廠商都一直在追求最大化手機螢幕空間，減低四個邊框的厚度。外媒Phonerena也表示，預計在 iPhone 15 系列尤其是 Pro 機型上看到的最大變化之一是更薄的邊框。 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 據說邊框窄至 1.5 mm，將成為有史以來邊框最薄的手機。

靜音開關改為操作按鈕

iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 可能出現新的操作按鈕，預計與 Apple Watch Ultra類似。這個新按鈕將取代蘋果 iPhone 上的靜音開關。手機靜音時不再出現紅線，蘋果新的操作按鈕可以自定義來執行不同的功能。

機身厚度

爆料指出，iPhone 15 Pro Max 機身厚度又增加！預計將來到 8.25mm，而 iPhone 14 Pro Max 機身厚度為7.85mm，已經有許多消費者覺得太過厚重。