張庭、林瑞陽成立新餐飲公司　美妝品牌官司未平跨界續命

記者魏有德／綜合報導

被稱為「微商教母」的張庭與夫婿林瑞陽經營的美妝品牌2021年涉入傳銷疑雲，遭大陸調查，涉入官司糾紛，20億元人民幣（約新台幣88.4億元）的資產也被官方凍結，靜待調查結果。不過，夫妻二人21日傳出進軍餐飲業，成立上海加減乘除餐飲管理有限公司，由林吉榮（林瑞陽）擔任董事。

▲林瑞陽、張庭傳出開新公司。（圖／翻攝自微博／TST庭秘密）



據陸媒河南廣播營運的《映像網》報導，上海加減乘除餐飲管理有限公司成立，註冊資本1400萬人民幣，經營範圍含餐飲管理、食品添加劑銷售、酒類經營等。其中顧海燕為法定代表人，林吉榮擔任董事，該公司由上海庭林企業管理有限公司和上海雲合雲想咨詢策劃有限公司共同持股，且「上海庭林」由上海庭然科技發展有限公司和上海達爾威實業有限公司共同持股，「庭然科技」是張淑琴的公司，達爾威實業為張庭夫婦經營的公司。

▲林瑞陽新公司資訊。（圖／翻攝自微博）

張庭與林瑞陽2022年因公司被控涉嫌不當違法傳銷行為，被法院凍結6億人民幣（約26億台幣）資產，且公司名下96戶房產也遭查封，對此張庭向法院提出異議，目前已解除凍結部分資產。一度傳出林瑞陽今後要移居新加坡，事業版圖跟著轉移，如今上海再開新公司，在大陸仍會繼續拼事業。

網友驚呼張庭、林瑞陽「還能出來」、「又出來割韭菜了」、「好好的明星，怎麽會油成這樣」、「又是上海，上海有他們的後台吧，還要別的省的檢察院去告，無語了，嚴查」。而夫妻倆關於美妝品牌的相關審理還沒有結束。