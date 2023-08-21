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床戰一半殺砲友！爆乳妹認了「用狗項圈勒死」　分屍砍頭丟水桶

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 泰勒已承認使用狗項圈殺害沙德。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州去年2月發生恐怖事件，一名女子與砲友做愛過程中將他勒斃後肢解，隨著審判進行，案情細節也一一浮上檯面，女子當時疑似受毒癮影響，已承認使用狗項圈犯案，但仍有不少疑點有待釐清。

根據《鏡報》，25歲女子泰勒（Taylor Schabusiness）被控於去年2月殺害當時24歲的砲友沙德（Shad Thyrion），地點在沙德母親家中地下室，已經親口承認在做愛中使用狗項圈將他勒斃，且稱她用力時能感覺到沙德的心跳。

沙德心跳停止後，泰勒的犯行仍在持續，先是性侵他的遺體，接著砍下頭部並將軀幹肢解成多個部分。調查人員趕抵時現場怵目驚心，死者頭部在一個水桶中被發現。

泰勒有吸食甲基安非他命紀錄，辯方及控方都同意，這種藥物對她的行為及精神狀態有潛在影響。審判中還揭露一些詭異細節，例如她曾和惡名昭彰的連環殺手傑佛瑞．丹墨（Jeffrey Dahmer）照片自拍，且一名友人AJ作證時被懷疑和泰勒及沙德關係不尋常。

檢方在結案證詞中稱這起案件相當離奇，泰勒確實殺害沙德，但還有許多怪異且不自然的疑點。辯方律師也稱，有許多事實未被釐清，令人困惑，「這是意外死亡事件嗎？她有意圖殺死沙德嗎？一切還很模糊，很難判斷。」判定泰勒是否有罪的審判仍在進行中。

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