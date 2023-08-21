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34H巨乳太痛苦！她不惜「賣掉房子」籌錢縮胸　瞬減5罩杯嗨翻

▲▼ 內衣,胸罩。（圖／CFP）

▲英國一名女子不惜賣掉房子籌錢縮胸。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

來自英國的維多利亞（Victoria Marsh）擁有34H雄偉雙峰，卻為此深受困擾，不僅時常腰痠背痛、長疹子，日常生活也有諸多不便，連彎腰都有困難。她如今不惜賣掉房子又貸款，籌措1萬英鎊（約新台幣40.7萬元）的縮胸手術費用，成功減去5個罩杯後，重獲新生。

維多利亞的母親也有G罩杯，而她自從16歲起為胸部所苦，「我的脖子經常拉傷，胸部下方皮膚也經常感染，我總是要在下面抹爽身粉」，甚至連肋骨都能感受到沉重壓迫。

維多利亞生下2個孩子並餵養母乳後，胸部尺寸不減反增，甚至必須穿量身訂製的胸罩。今年5月，她舉行婚禮時，被迫購買大2個尺碼的禮服，否則胸部完全塞不進去，「如果我穿低胸的衣服，看起來就會很放蕩，如果穿緊身衣服，看起來很色情，如果穿寬鬆的衣服，看起來就像在穿一頂帳篷。」

Victoria Marsh, 33, sold her house and paid £10,000 for breast surgery

Stoke-on-Trent Live 發佈於 2023年8月19日 星期六

事實上，早在2020年，維多利亞就曾就醫諮詢，但在接受評估後，被認為不符英國國民保健署（NHS）補助資格。她繼續忍受3年痛苦後，於今年7月26日預約私立醫院自費手術，成功縮小成34C罩杯。

維多利亞受訪時直言，「這個手術非常值得，我的生活品質提升了1000倍。我感覺更輕盈，背也不再疼痛了。我可以和孩子做更多的事情，可以穿自己想穿的衣服，而不需要感覺難為情」。她呼籲，希望政府將縮胸手術視為必要醫療行為。

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