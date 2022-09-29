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24歲女「擁E罩杯」狂呻不便！砸31萬縮胸...9個月後見效果崩潰

▲E奶妹進行縮胸手術，沒想到9個月後竟又長回原尺寸。

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人追求豐滿的胸部，認為那是性感的象徵，但這名女孩可不這麼認為。美國一名24歲女子擁有傲人的E罩杯，但身為舞者她卻覺得行動不便，於是決定花1萬美元（約新台幣31.8萬元）進行縮胸手術，沒想到手術後9個月竟又長回原尺寸，讓她敖崩潰。

據《紐約時報》報導，居住在美國洛杉磯的24歲貝瑟妮（Bethanie Lyon），擁有天生的E罩杯，但身為歌手及舞蹈員的她卻認為這「傲人雙峰」，十分不方便，不僅在穿較合身的表演服時易感到緊繃，也時常感到行動不便、負擔沉重，且背部及肩膀會不時感到疼痛。

在與家人討論過後，貝瑟妮決定進行縮胸手術，花費1萬美元（約新台幣31.8萬元）成功將胸部從E罩杯，縮成C罩杯。經過手術後，貝瑟妮感到十分開心與自信，並覺得大小合適。不料，術後三個月，她的胸部又開始變大，直到手術後9個月，貝瑟妮發現自己的胸部又長回到E罩杯，讓她非常沮喪崩潰。

貝瑟妮表示，儘管當時醫生就有提醒她，治療後可能胸部仍會持續生長，但她仍十分錯愕竟會如此迅速。對此貝瑟妮遺憾表示，「錢真的是白花了」，但仍考慮進行第二次縮胸手術。

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