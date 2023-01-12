高中妹挺F奶被同儕嘲笑！淚訴「幫我把餒餒變小」　醫聽完超心疼

▲G奶女網友列出大奶的6大困擾，呼籲網友別拿胸部大小亂開玩笑。（示意圖，非當事人／CFP）

記者許宥孺／高雄報導

胸前的長輩大小，是所有女生的煩惱。日前一名G奶女網友於Dcard發文細數胸大的6大困擾，呼籲網友別拿胸部大小亂開玩笑。此文一出後，乳房整型專科醫師高瑞吟也感嘆，曾收治一名女高中生，因發育太好導致被同儕言語攻擊，年紀輕輕就因此接受縮胸手術，讓人感到心疼，不過他也提醒，縮胸手術是不可逆的，術前務必和醫師充分溝通。

擁有G奶的原PO表示，從國小開始就發育很好，還曾被親戚開過玩笑，國小4年級時更被好朋友偷偷取笑，傳紙條寫著「○○○的胸部在跑步的時候一直彈彈彈，好好笑喔！」當時無意間看到紙條的原PO感到十分傷心，還因此跑去跟班導師告狀，但當下老師也只讓同學跟她道歉，沒有傳達正確的兩性觀念，讓她回想起來仍十分難過。

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原PO也列出大奶的6大困擾，第一，買內衣十分不方便；第二，運動都不方便；第三，買衣服不好挑選；第四，背部容易痠痛；第五，因為胸部較大，在日常接觸時較容易被人碰到；第六，胸下容易流汗。此外，胸大也造成許多日常不便之處，例如，日常生活吃東西如果不小心掉屑都會在乳溝裡，還需要起身去廁所清理，就連量體重還要身體微前傾才看得到數字。

▲乳房整形專科醫師高瑞吟。（圖／記者許宥孺攝）

法喬醫美診所乳房整形專科醫師高瑞吟看到文章後不禁感嘆，很多胸大的女孩子都在青春期無法調適，很容易被同儕嘲笑，導致心態上較為自卑；在生活上，也有穿衣困擾、運動不便的問題；出了社會，更易肩頸痠痛，乳房和腹部皮膚容易摩擦造成皮膚炎。

高瑞吟舉例，過去他曾收治一名未成年女高中生，當時她和媽媽一起走進診間，媽媽的胸部不小，但妹妹卻發育得更好。當時女高中生哭訴，她每天挺著F奶卻感到很自卑，運動課換衣服，總是被女同學嘲笑，這些話還會傳到男同學耳朵去，導致常常被言語攻擊，因此希望醫師「幫她把餒餒變小」，一番話讓人感到心疼。

▲高瑞吟醫師曾收治一名女高中生個案，年紀輕輕就做了縮胸手術。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

高瑞吟表示，診斷巨乳症並不難，不過胸部大或小是很主觀的，重點是區分3種患者的問題，「第一，奶太大可能導致太下垂；第二，下垂加巨乳；第三，單純奶太大」，這3種是完全不同的處理方式，必須先釐清患者的想法，如此一來，才能真正解決困擾。

高瑞吟指出，單純覺得胸部太大，可以採取縮胸手術，透過切除部分乳腺或抽脂達到縮乳的目的；若覺得胸部大又垂，則可以透過縮胸後，再利用內外拉提達到乳房拉提效果，不過手術前仍須和專業醫師討論，術後也必須謹遵醫師指示用藥和處理疤痕。

高瑞吟強調，「縮胸是不可逆的手術，切掉就是切掉了」，未來恐得藉由自體脂肪或置放假體隆乳，所以施做手術前，務必要考慮清楚，並和醫師充分溝通，了解相關醫療風險。像是他曾收治過一名案例，一名女子表示「想當男生」所以做了平胸手術，不過幾年後又想當回女生，但是胸部乳腺也被切除，所以後來只能用假體讓她恢復成想要的樣子。