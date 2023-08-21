電擊、拔指甲、皮帶抽打　監委揭：赴柬埔寨賺錢淪人囚

▲監察委員葉大華。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對去年引發全台關注的「柬埔寨豬仔案」，監察委員葉大華與紀惠容今（21日）上午舉行記者會，宣布糾正外交部與高雄地檢署。監委會中特別示警，雖然目前海外救援工作已具成效，但詐騙方法不斷推陳出新，例如以海外工作、代理品牌或考察旅遊為由，騙國人前往柬埔寨等國，導致被害者遭囚禁。

葉大華與紀惠容今天上午舉行「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」記者會。

監委簡報舉出多個個案狀況指，有受害者因為相信朋友介紹，前往柬埔寨，但卻被強迫加班，上班時間從每天晚上8點半，一直到隔天早上9點，因為業績沒有達標，被處罰體能訓練、鴨子走路，還被電擊、全身倒水後再電，還曾經被拖到辦公室打；另一名受害人則因為疫情沒有收入，被詐騙集團成員「柬埔寨」以每月新台幣15萬元薪資騙去，第一天發現狀況不對要離開，卻被要求陪300萬元才能走，求救無援下，被關在小房間遭皮帶抽打、電擊、拔指甲。

監察委員簡報轉述辦案警官所言表示，「被騙去多為做博弈，打字、服務生、拍A片、辦貸款當人頭等理由，多數都是要去賺錢，到現場有兩種工作，是業務開發、另一是人事部門，一個騙人一個騙錢」，甚至有「抓交替」的狀況，「一個牽一個，需視公司規定，不一定抓多少人可以離開，通常會賺錢的，公司不會放，除非用到爛，然後轉賣，很多被害人被賣帳戶戶頭（指公司要求開立帳戶，以利轉帳）、被賣人，被扒兩層皮，有80多人都被賣，很多人回國就被通緝，回國後才知道，一直在跑地檢署。檢察官往往不相信，認為是幫助犯」。

監察委員表示，據警政署統計，截至2022年12月26日止受理國人赴我國境外求職工作遭囚報案700件的縣市分布，各縣市皆有且以新北市、高雄市、臺中市、屏東縣為最多，其中弱勢族群被害者計54人，占比22.78%，這類民眾普遍具有年輕、缺錢、職場不穩定、家庭支持系統薄弱的弱勢特性，尤其底層近貧青年處境困難，涉世未深，易受誘騙而陷入高危險環境。

監察委員提醒，詐騙方法及管道一再推陳出新，仍發生利用名模演員夢騙財騙色、誘騙投資地下金融商品、以代理品牌或考察旅遊為由赴柬埔寨等國遭囚禁等案例，尤其是境外犯罪地區不斷轉移，被害者隻身在海外，增加求助及救援難度，行政院應進行案例研究及分析，據以研訂防範計畫、建立專責單位及配置人力。