處長偷吃3人妻「背景超硬」　群創回應了

▲群創18日再次澄清，許姓處長與奇美實業無任何親戚關係，相關傳言均非事實。（圖／記者廖婕妤攝）

記者趙蔡州／綜合報導

科技大廠群創爆出驚天醜聞，已婚許姓處長利用職務之便，竟偷吃3名人妻，引起社會輿論譁然，外界盛傳他的背景和奇美集團有關，加上群創17日一封內部信曝光，讓不少網友驚嘆「處長後台果然夠硬，怎麼沒被提告」。對此，群創18日表示，當事人與奇美實業無任何親戚關係，相關傳言均非事實。

許姓處長16日在臉書自曝婚外情，群創17日馬上有一封內部信曝光，信中指出他在爆料後於17日自請離職，法律部份一定會配合進行後續調查，至於網路上不實影射他的個人家庭及父母背景，造成相關企業與關係人不必要的傷害，他已請公司代為向不當影射所牽連到奇美實業的長官道歉。

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信件公開後，再次引發網友熱議，還被轉貼到批踢踢討論，有人說，「果然背後夠硬，一般人早就被說影響公司形象，直接開除和提告了吧」、「背景硬到公司幫你寫道歉信」、「笑死，後台果然夠硬，怎麼沒被提告」、「後台超硬，居然連總經理都沒回應」、「人資長出來洗地，案情不單純啊」。

對此，群創18日再次強調，當事人與奇美實業無任何親戚關係，相關傳言均非事實。