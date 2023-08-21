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超辣女醫曬辣照勸世別當「猴子」！自曝：撲街幾次改當龜孫子

網紅醫師劉必涵。（圖／翻攝臉書美力牛醫師）

▲網紅醫師劉必涵曾在省道摔了幾次車。（圖／翻攝臉書美力牛醫師）

圖文／CTWANT

近期YT影片「山道猴子的一生」爆紅，描述主角改車和戀愛的故事，引發網友熱議。對此，正妹網紅醫師劉必涵表示，她曾經也是省道牛仔，但摔了幾次車也怕了，「慢慢騎吧各位乖孩子。」

復健科醫師劉必涵在臉書《美力牛醫師》發文說，「整個臉書都是猴子，牛感受到了生物界競爭的危機，山道猴子的結局或許很暗黑，但實際上，牛醫師在診所裡也時常見到很多嚴重車禍後的年輕人令人惋惜，但即使不跑山道，一般道路也是意外頻傳。」

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劉必涵表示，曾經的她也是騎車催油門不用煞車，是一位省道牛仔，快得像風一樣，「經過幾次的撲街，就怕老天爺不再給我機會，現在變人行道龜孫子，騎機車是一般人生活中風險最高的事情之一，為了不要讓我在診所見到你/妳，慢慢騎吧各位乖孩子。」

劉必涵在標籤中寫道，她騎塑膠車，「重點是技術，技術再好摔一下都會變成渣。」從劉必涵貼出的照片可見，她頭戴紅色安全帽，身穿黑色小可愛跟牛仔短褲，露出修長美腿相當吸睛。

此文曝光後，網友紛紛留言「女主角我投你一票」、「牛拓海」、「我覺得旁邊騎士會直接雷殘的機率很高」、「我承認我年輕時候第一台機車是追風」、「牛醫師穿這樣騎車會變全球焦點喔，還好我都開車安全點」。

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