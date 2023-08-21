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iPhone跳「YouTube訂閱調漲」通知　見新價格他傻了：退訂！

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲原PO收到訂閱價格調漲通知。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

Google先前調漲美國YouTube Premium會員價格，台灣也難逃漲勢，最多每月將額外支付170元。就有iPhone用戶收到「訂閱價格調漲」通知，內容指出「自2023年9月18日起，『YouTube』的訂閱價格將調漲至 $520.00/月」，原PO相當傻眼，「350元家庭方案漲50%變成520元？」直呼要退訂，引發討論。

這位網友在「●【爆怨公社】●」貼出iPhone App Store通知截圖，傻眼表示「350元家庭方案漲50%變成520元？」忍不住下hashtag，「#那真的是很不好意思了，退訂」。不少人也+1，「我是269漲成399 QQ」、「399……我退訂了」、「我也是家庭方案，269漲（到）399」、「我本來是常訂用戶，現在這種價格，真的訂不下去！所以不考慮續訂了」、「價格也差太多了吧！」

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有網友則給出建議，「蘋果抽成抽很重的，訂閱類的能從電腦訂就盡量用電腦吧」、「用電腦訂，不要經過Apple App Store，$399」、「可以用VPN到別的國家買，而且用過Premium 後，真的回不去免費」、「不要用Apple的訂閱 退掉改從YT訂閱，只要399（元）。」

根據Google公布的最新價格，漲價最多的是iOS版本的家庭方案，從原價350元上漲至520元。除此之外，個人方案方面，大多調漲10～30元不等，而只想聽音樂的用戶，YouTube Music亦同步調漲。

目前價格調整為安卓版本個人方案179元上漲至199元；家庭方案269元上漲至399元，學生方案109元上漲至119元。而iOS方案原本價格就稍高，此次上漲，家庭方案一次漲至520元，要多支付170元，此外，個人方案也從230元上漲至260元。

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