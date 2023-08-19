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山道猴子創作者揭「車圈渣女欺騙感情」慘痛過往：到處找男生蹭飯

▲山道猴子的一生。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

▲「山道猴子的一生」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」的自創影片「山道猴子的一生」因內容太過真實，在網路上爆紅，網友也很好奇，作者創作的靈感是什麼，事實上，創作者「Eric Duan」2年前就拍過影片，分享車圈的渣女故事，利用懸殊的男女比，利用男人而騙取金錢，影片被挖出，讓網友驚呼，「難怪影片內容這麼寫實」。

作者「Eric Duan」2年前找來同樣為YouTuber的哥哥「Max」來聊聊兩性問題，「Eric Duan」一開頭就提到，愛騎車的女生很少，尤其是騎重機的女生，「女生在這種圈子就是珍奇異獸」，女生騎著重車出現，就像是「捕蠅紙」，男生全部「嗡嗡嗡」撲上去，因此車圈常常出現，渣女利用男人而產生糾紛的事情。

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「Eric Duan」指出，這些女生會先建立一個愛車的形象，再利用車圈懸殊的男女比，還有男人愛慕的心理，去誘騙男人付出，像是勞力、時間、金錢等等，因此求問「該如何防止被女車友欺騙感情？」　

「Eric Duan」還提到，某位女車友名下沒有重機，但是有重機駕照，到處勾搭男生，跟有跑車的男生借來騎，拍一堆照片後當成自己的素材，一副自己收入很高一樣，其實車子都是借來的，私下到處找男車友廝混，男生帶出去約會，就一直凹男生出錢，一直蹭免費的飯，「這種案例真的太多」、「世風日下，車圈真亂」。

「山道猴子的一生」真實度100%？作者遭起底　此事與故事情節雷同

▲「山道猴子的一生」因寫實內容引發廣大共鳴。（圖／YouTube「Eric Duan」）

至於該如何防止被女車友騙？Max建議心中應該設立「倒數計時器」，過程中試著吸引對方，但要設立停損點，不要無止盡的付出，若已經過了停損點，女生仍一直盧，這時就可以「把溫度拉高」，提出交換條件。Max解釋，三次的停損點到了，女生盧第四次，這時可以說「那我們先去泡溫泉，再去修車」。

慘痛案例與《山道猴子的一生》故事中，主角被女友劈腿情節相似，讓不少網友驚呼「難怪影片內容這麼寫實」，不過，作者曾強調，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

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