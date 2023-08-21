山道猴子真人版！台七乙「警世9秒」車禍片被挖　網怒砲翻

▲有人挖出台七乙車禍片，根本山道猴子真人版。（圖／翻攝自Eric Duan YT、爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

Eric Duan創作的「山道猴子的一生」動畫片爆紅，故事中的台七乙線是不少騎士最愛的跑山路段，卻也因為常有機車族聚集競速，經常發生意外。就有網友挖出一段車禍片，直呼「山道猴子大結局」，因為除了地點也在台七乙，摔車騎士騎的車還跟主角相似，都是綠色重機，瞬間引發議論。

有網友在「●【爆廢公社】●」貼出一段9秒影片，只見台七乙一處過彎路段，一位騎士先是呼嘯而過，後面緊跟另一台綠色重機，沒想到重機車主沒控制好，連人帶車衝往對向，撞上一台黑色轎車。撞擊力道之強，人當場噴飛在空中轉了一圈，就趴在地上動彈不得，機車也摔得滿地殘骸。

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影片一出，就有人不禁開罵，「完全不覺得可惜，活該，車本來就不是用來飆的」、「為汽車駕駛QQ」、「為什麼一定要在山路壓車咧」、「開在那邊的車真倒霉！」還有網友聯想到「山道猴子的一生」，「真的是綠色的重機欸，真人真事搬上YT」、「昨天晚上才看完動畫版，現在直接真人版。」

據悉，該起事故發生在去年6月中，23歲彭姓男子騎大型重機，行經大溪區台七乙線9.6K處，因過彎車速過快，失控衝到對向車道，直接撞擊休旅車左車頭，重機零件當場散落路面，休旅車安全氣囊爆開。至於傷勢部分，彭男雙手骨折重傷，休旅車42歲康姓駕駛及乘客輕傷，雙方駕駛均未酒駕。