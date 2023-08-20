太神了啦！山道猴子觀看次數「共破840萬」　網：今年最奇葩

▲「山道猴子的一生」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube神作「山道猴子的一生」近日爆紅，上、下集分別在7/7和8/13貼出，截至今（20）日上午9點左右，觀看數都破400萬，讓網友驚呼，「山道猴子上下集觀看數的總和居然突破八百萬了，太神啦！這類型的影片居然可以紅成這樣！」其他人也熱議，「我每天都會看一遍，上看千萬點閱」、「我看3遍」。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「太神啦！山道猴子觀看數破八百萬了」，看到「山道猴子的一生」上下集觀看數總和超過800萬，不禁直呼太神，「再這樣下去，山道猴子不拍電影說不過去吧！有沒有山道猴子觀看數的八卦？」實際查看，上集是433萬、下集是407萬，加起來超過840萬次觀看，而且仍在增加。

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貼文曝光引發熱論，「我每天都會看一遍，上看千萬點閱」、「今年最奇葩的影片」、「我無法想像拍成電影會變得多狗血」、「歐美迷因風，畫美美的反而沒市場」、「完全不知道在紅什麼」、「我看3遍。」

▲山道猴子上下集觀看數突破800萬。（圖／翻攝自YouTube）

還有人討論「真人版」的可能性，「拍電影絕對虧，這就迷因警世片，不用大製作」、「拍成電影反而普通了」、「影片蠻流暢的，就不知不覺看完了，但要拍成電影，根本沒什麼起伏跟爆點」、「翻拍成電影（的話），萬人響應、一人到場觀看。」

就有網友認為，比起拍成電影，不如做成遊戲應該比較適合，「根據主角在過程中的選擇，而有不同的結局，例如重機壞了可以選擇賣掉、回去騎檔車；可以選擇不要遷怒第二任女友，從此過著幸福的人生。」

「山道猴子的一生」於7/7推出時就大獲好評，下集於8/14上傳後，短短1天就累積80萬次觀看，按讚數達到3.2萬、留言更有5594則。作者Eric Duan在個人YouTube頻道介紹，「山道猴子的一生」是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。