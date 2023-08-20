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全聯「七夕神物」上架！顧客試吃大讚：好吃還能拜神

▲▼網友試吃全聯的新品，事後相當滿意。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

▲網友試吃全聯的新品，吃完後相當滿意。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

記者柯振中／綜合報導

七夕情人節即將到來，在傳統習俗當中，這天會吃油飯、喝雞酒。對此，有名女子上網分享，全聯超市近日推出了一款油飯，吃完以後讓她覺得相當滿意，不但有大量的配料，還有一支雞腿，「說真的還真不錯ㄟ」，試吃心得曝光後，也引發不少討論。

這名女子在「我愛全聯－好物老實說」社團分享，她近日到全聯購物時，看見了這款雞腿油飯，於是買回家嘗鮮，試吃後讓她感到相當滿意，不但飯粒有麻油香，裡面也有香菇、肉燥，還有紅蔥頭的香氣，搭配一支雞腿，份量不算太多，相當適合小鳥胃。

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▲▼網友試吃全聯的新品，事後相當滿意。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

▲網友試吃全聯的新品，事後相當滿意。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

從照片可以看見，裝滿餐盒的油飯看起來十分入味，還可以看見香菇、肉絲及紅蔥頭等配料，加上旁邊的整支大雞腿，光是用看的就令人食指大動。

貼文引發討論後，不少顧客也留言稱讚，「看起來很好吃，剛好快要七夕，也可以拿來拜床母」、「昨天有買給兒子吃，說油飯很好吃」、「好方便喔，都沒看過本人」、「吃過一次，口味的確不錯」、「明天來吃吃看，這雞腿很有誠意」、「哇！感覺還不錯吔，可以買來拜床母娘娘哦！」此外，也有顧客點出，本來有打算購買，不過因為油飯的份量看起來較少，害怕吃不飽所以作罷，而這句話也與原PO描述「適合小鳥胃」不謀而合。

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