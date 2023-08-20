三峽下完暴雨「咖啡廳變游泳池」！老闆娘看傻：還有室內瀑布

記者柯振中／綜合報導

受到午後對流影響，全台多處下起了大雨，其中雙北更有13區被列為淹水警戒。一名女子在新北三峽經營咖啡廳，沒想到遭遇暴雨以後，店裡竟出現了「小型瀑布」，也讓她傻眼自嘲「下到室內變泳池」，悽慘的情況曝光後，引發許多討論。

這名女子在「爆料公社」分享，她在新北三峽經營一間咖啡廳，目前已邁入第三年，先前遇到颱風的時候，並沒有出現這麼誇張的淹水情況，沒想到20日的一場暴雨，卻讓她瞬間傻眼。

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▲▼三峽下完暴雨「咖啡廳變游泳池」，窗外的景色也相當恐怖。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



從畫面中可以看見，受到強降雨影響，店家的門縫下方開始湧入大量土色泥水，沖刷的模樣就像是「小型瀑布」，地面上也出現了積水，許多顧客被迫跪在椅子上，才能避免衣物受到沾染。

老闆娘也為此自嘲，暴雨導致「室內變泳池」，外面的道路也被泥水淹沒，對於用餐的顧客感到相當抱歉，也希望各地都不要出現災情。

離奇的畫面引發討論後，不少網友震驚直言，「這是剛剛拍的嗎，好嚴重」、「下午新莊中正路也淹到剩一線道，大家都擠在同一車道」、「這裝潢家具都是木頭的，清理超麻煩」、「今天嗎？哪裡啊？剛剛新北市下超大。」對此，老闆娘也出面回應，確實是20日下午所發生的事情，等到雨停以後，已經著手進行善後的工作，等清潔完畢就能重新開業。