印度暴雨沖垮百年神廟奪9命　數十人遭活埋待援

實習記者任庭儀／編譯

印度北部近日連降暴雨，許多地區發生土石流，喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）一座神廟14日上午被土石流沖垮，因正值當地宗教朝聖期，許多信徒慕名前往百年古寺參拜，至少9人死亡，另有數十人被活埋在廢墟中等待救援。

綜合CNN、BBC等報導，北部喜馬偕爾省首府西姆拉（Shimla）一座具150年歷史的濕婆神廟14日不堪暴雨侵襲倒塌，在寺廟內50多人當場遭活埋。喜馬偕爾省省長首席部長蘇庫（Sukhvinder Singh Sukhu）表示，現場發現9具遺體，另有5人獲救，但預計還有20至25人受困於廢墟中。蘇庫呼籲民眾，「盡量待在室內，不要冒險靠近河流和土石流多發地區。」

▲▼印度西姆拉一座百年神廟14日上午被土石流沖垮。（圖／路透）



7月是印度的季風季節，但氣候變遷提高極端降雨的可能性。印度氣象局（IMD）資料顯示，過去24小時內，喜馬偕爾省降雨量超過50毫米，較平常的11毫米高出4倍以上。發布於社群媒體上的影像顯示，此次災情導致山洪暴發、樹木倒塌、道路地基掏空等，短短兩天喜馬偕爾省已有近50人死於土石流。

另一方面，由於正值印度一年一度朝聖高峰「四聖地朝聖之旅」（Chardham Yatra）期間，許多信徒慕名前往百年神廟參拜。其中，凱達爾納特寺（Kedarnath Temple）所在地北阿坎德邦（Uttarakhand）也受到季風雨的嚴重影響，截至目前已導致60人死亡。