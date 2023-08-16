陳建州暴雨中鞠躬「突比1手勢」　網懵：都搞定了？

▲陳建州暴雨中鞠躬比讚，隨後坐上保母車離開。（圖／記者陳煥丞攝）



網搜小組／劉維榛報導

大牙6月發文指控性騷擾，陳建州大動作反擊，先是提告求償1000萬，突然撤回民事訴訟，改告刑事誹謗。而陳建州今（16日）現身北檢，喊話「我就是希望透過法律捍衛自身清白」，而應訊後，他在暴雨中鞠躬並比讚的手勢。引來網友直呼「比讚的意思是搞定司法了嗎？」

自性騷風波爆發50天來，陳建州首度出面，台北地檢署今上午9時30分以告訴人身分傳喚黑人，他身穿黑色西裝、梳著整齊油頭，對著媒體鏡頭表示，「我就是希望透過法律捍衛自身清白」，隨後快步走進北檢。

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歷經1小時的應訊後，黑人則喊話「首先謝謝各位的關心，本案進入司法程序，我覺得未來有機會再跟大家說明、報告，接下來會持續用法律捍衛自己的清白，再次感謝大家關心，接下來交由司法，大家辛苦了。」結束聯訪後，黑人在暴雨中鞠躬並比出讚的手勢，隨即坐上保母車離開。

對此，網友對於黑人比讚的手勢，紛紛感到一頭霧水，「比讚是判決了嗎」、「比讚的意思是搞定司法了嗎」、「至於後續如何？讓我們繼續看下去」、「都搞定了？」

但也有網友解釋，黑人比讚是向媒體致意，代表態度友善，或是幫自己加油的意思，「還沒有定罪之前，每個人都是清白的」、「黑人加油」。