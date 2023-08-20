大陸地產商財務危機再+1　「SOHO中國」爆欠稅87億元

▲SOHO中國驚傳財務危機。（圖／翻攝自微博／財經評論）



記者林郁婷／綜合報導

大陸又一個地產商傳出危機！「SOHO中國」18日公布2023年度中期業績，集團旗下仍有土地增值稅和滯納金未被支付，總金額高達19.86億元（人民幣，下同，約新台幣87.4億元），這可能導致過去向銀行借的42.32億元（約新台幣185.2億元）本金出現交叉違約。

據《上觀新聞》報導，「SOHO中國」發布2023年度中期業績公告，其中提到，旗下子公司「北京望京搜候房地產有限公司」（簡稱北京望京公司）2022年8月收到稅項繳納通知，要求在當年9月1日前支付項目的土地增值稅17.33億元（約新台幣75.8億元），自稅款滯納之日起按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

公告中也指出，2023年6月30日已支付土地增值稅3060萬元（約新台幣1.3億元），尚有19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付，而滯納金可能導致42.32億元的銀行借款本金出現交叉違約。

▲SOHO中國發布中期業績報告。（圖／翻攝自上海證券報）



公告稱，交叉違約借款本金為42.32億元，利息約為1057萬元（約新台幣4627萬元），包括根據原合同約定的還款日在2024年6月30日之後到期的借款，由於可能會被各自的借款人要求立即償還，因此於2023年6月30日將其重分類為流動負債。

公告中更指出，「根據大陸稅收徵收管理法，當地稅務機關可能採取其他強制措施，包括但不限於扣押、查封、依法拍賣或變賣相關物業，以及就滯納土地增值稅處以不繳或少繳的稅款50%以上5倍以下的罰款」，集團已經與稅務機關溝通，未來將繼續處置商業及物業，用來償還部分土地增值稅。

截至6月30日，SOHO中國的現金及現金等價物約為6.27億元（約新台幣27.4億元），銀行貸款及其他貸款約160.46億元（約新台幣702.4億元），總負債約315.19億元（約新台幣1379億元），總資產則是約689.2億元（約新台幣3017億元）。

▲SOHO中國創辦人潘石屹。（圖／翻攝潘石屹YOUKU）



據了解，「SOHO中國」成立於1995年，前身為北京紅石實業有限責任公司，由SOHO中國董事長潘石屹和妻子SOHO中國總裁張欣共同創辦，主要在北京和上海市中心開發高檔商業地產，「北京三里屯SOHO」就是代表作之一。《新浪網》2006年3月23日曾公布「2005年度中國地產領袖排名」，其中潘石屹排名第二。