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矽谷銀行倒閉…網傳陸地產大亨「鉅款被套牢」 ！潘石屹闢謠

▲▼潘石屹,SOHO中國。（圖／翻攝潘石屹YOUKU）

▲SOHO中國創始人潘石屹。（圖／翻攝潘石屹YOUKU）

記者鄭思楠／綜合報導

被矽谷銀行套住幾十億（人民幣，下同）的訊息發酵一日後，大陸地產大亨潘石屹出面回應自己並不是「受害者」。3月12日，SOHO中國創始人潘石屹再次被推上微博熱搜，消息稱，他與妻子張欣在美國矽谷銀行有大額存款，受該銀行破產倒閉影響，其幾十億存款無法取出以致「血本無歸」。

當地時間3月10日，根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）發布的一份聲明，美國加州金融保護和創新部（DFPI）當日宣布關閉美國矽谷銀行，並任命FDIC為破產管理人。這家銀行的主要客戶群體是科技行業的初創企業。

有網友PO文表示，美國矽谷銀行突然宣布倒閉了，銀行倒閉的話，那存裡面的錢就取不出來了，例如中國國內銀行倒閉的話，是賠償50萬人民幣。而美國銀行倒閉的話，是賠償25萬美元，也就是說，如果在裡面的存款超過這個賠償金額，那就是會虧錢的。

據美國銀行破產法，若美國銀行倒閉，最高只能賠償25萬美元，至於其他剩餘的款項，要視處分資產的量來領取。

對於潘石屹夫婦，有網友表示，當初他捲款全家移民美國，捐獻給美國大學的2億美金，就是從矽谷銀行轉出的。而現在矽谷銀行倒閉，潘石屹夫婦存在裡面的大量資產也無法取出，只能獲賠25萬美元。

據《界面新聞》報導，潘石屹回應稱，「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款。謝謝大家的關心！」

雖然認證頭銜仍為「SOHO中國董事長」，但2022年9月7日，SOHO中國已發布公告稱，潘石屹辭去本公司董事長職位，張欣辭去本公司CEO職務，理由則是「專注於支持藝術和慈善事業」。

SOHO中國稱，上述二人均已確認，他們與董事會沒有任何分歧，二人將繼續擔任公司執行董事。與此同時，徐晉和錢霆被任命為公司執行董事和聯席CEO，獨立非執行董事黃晶生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席。

創始人突然「退場」，讓「潘石屹跑了」的議論聲四起，也有網友在美國紐約偶遇潘石屹聚會。不過，潘石屹曾向媒體表態稱，「不要相信謠言，我不會離開，我還是中國籍。」

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