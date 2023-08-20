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3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲雖然鬼月禁忌多，但有3生肖被點名財運爆發、旺財滾滾來。（示意圖／路透社）

記者陳致平／台北報導

時間進入農曆七月，也是民間流傳的「鬼門開」，民俗上有許多禁忌，不少人擔心鬼月禁忌影響到運勢，不過從下周一開始有3生肖的民眾將迎來生活中的好運，有機會遇見橫財，過起日子來格外地順利。

根據搜狐網整理指出，生肖羊、生肖雞和生肖兔的民眾，從明天開始（21日）好運旺旺來，甚至有財運爆發的跡象，財運一把抓，不要錯過運勢高升的好機會。

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生肖羊

屬羊的朋友事業愛情雙豐收，由於平常對他人很慷慨，能夠得到好的回報。屬羊者以熱情的態度面對生活，一步一步收穫美好的未來，個性上穩重可靠、勤奮努力又極富正義感，因此運勢運會逐漸上揚、事業高升、橫財入宅，整體運氣大增。屬羊者溫柔老實、人際圓融，個性上喜歡親自動手去解決問題，這種樂於改善自己的工作和生活環境的態度，有機會獲得旁人賞賜，雙收事業名利。

生肖雞

屬雞的朋友有機會甜蜜脫單，除了擺脫了單身，找到了自己的另一半之外，貴人入運、運勢高漲、桃花運爆棚。生肖雞的朋友有望告別前一段時間運勢受阻的情況，現階段運勢即將轉旺，前程似錦，要眼觀六路留意周遭環境，靠著自身性格樂觀堅強、懂得把握機會，有機會逆襲人生。

▲▼開會。（圖／視覺中國CFP）

▲屬兔的民眾有機會擺脫先前事業運受阻的狀況，接下來工作運格外順利。（示意圖／視覺中國CFP）

生肖兔

屬兔的人有母性人格，適應環境的能力很強，貴人星閃耀，好運如虹，能夠憑藉自己的實力和運氣能爭取到更多美好的事物，構建木生火之局，運勢一級棒。生肖兔的人身邊朋友多、機會多，明天開始生肖兔之的朋友有機會擺脫上個月事業運受阻擋、不順遂的情形，接下來的事業順順利利。

※民俗說法僅供參考。

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