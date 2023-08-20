快訊／王婉諭痛罵蔡政府「助長慢性殺人」　點名賴清德：好好反省

▲時代力量也在遊行會場擺攤。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量黨主席王婉諭今（20日）率隊出席「還路於民大遊行」，她致詞時痛批蔡政府對行人安全消極怠惰，並點名與會的副總統賴清德說，「請你好好反省，民進黨執政7年以來，亂開藥方，抗拒改革的惡果！」她也說，新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘不要聽從牛鬼蛇神的指揮，請好好聽聽行人的怒火，用行動照顧每個行人的生命。

王婉諭表示，蔡英文政府執政7年以來，交通死亡人數從2017年的2697人，暴增至2020年的3085人，這完全打臉時任行政院長賴清德「2022年降低到2300人」的承諾，這也是為什麼時代力量要站上凱道。

王婉諭批評，當時代力量催生出每月一次的交通記者會，但只看到行政部門回應縣市長主持道安會報的次數，卻看不到任何具體的事故原因分析，當時代力量要求人行道設計規範要入法，卻看到民進黨團幹事長鄭運鵬酸言酸語，抗拒改革，讓行人的安全必須因地制宜，當時代力量要求隔熱紙透光度，必須全面納管，但交通部卻在兩天內推翻承諾。

王婉諭嚴詞批評說，「口口聲聲重視行人安全的蔡政府，消極、怠惰，抗拒改革，放任交通暴力，助長了慢性殺人」。她強調，時代力量雖然窮，但是願意花大錢執行樣本數超過1萬人的交通民調，就是希望能夠透過具體數據，具體診斷病因，這是因為時代力量比任何政黨都更在乎台灣安全。