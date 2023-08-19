他涉毒郵包「歐洲轉台灣」偷渡泰國逃亡5個月　想另起爐灶卻栽了

記者邱中岳／台北報導

刑事局國際科在18日接獲情資，陳姓男子因為涉嫌從歐洲運輸毒品到台灣，因此遭警方追查，在3月份從南部偷渡逃往泰國，在泰國又想另起爐灶做毒品生意，意外在18日上午被泰國警方鎖定，兵分多路逮捕6名嫌犯。

警方發現，34歲的陳姓男子，平時混跡桃園地區，在日前被刑事局鎖定涉嫌聯繫多起毒郵包從歐洲寄送往台灣，於是在3月就從南部偷渡潛逃，並且後來被發現出現在泰國。

▲刑事局鎖定毒品案潛逃泰國的陳姓男子，在18日涉及毒品案在泰落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳姓男子疑似想在泰國另起爐灶，但泰國警方在18日上午兵分多路，逮捕陳姓男子以及在場的26歲李姓台灣人，並且循線追查，陳男上游的31歲曾姓男子以及3名在場男子。

刑事局表示，陳偷渡泰國之後，吸收李男當小弟，一起合夥毒品生意，在住處查扣14公斤大麻、6百公克的安非他命以及零散的k他命、毒咖啡包等證物，並且將陳、李帶回警局偵訊。

另外，上游的曾姓男子以及在場3名友人也一併被到帶回釐清案情。刑事局國際科科長李泱輯指出，目前陳在台雖然是通緝身份，但因被泰國警方逮捕，後續也將等泰國警方將案件審理完畢，泰國將陳驅逐出境之後，才能研究後續引渡回台事宜。

據悉，泰國目前將「藥用」大麻合法化，但是需要符合醫療使用，且也要依照相關規定申報，目前娛樂用大麻在泰國，是否放行仍在審核階段，所以陳持有大麻也算是違法，全案後續，將由刑事局國際科與泰國警方密切聯繫，並關注後續狀況。