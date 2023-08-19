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男呆坐公車亭7hrs未進食　民眾送食物被丟棄...原因曝光

▲▼男子呆坐在公車亭7小時，久未進食差點脫水，還好被守望相助隊和警方協助找到家人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼男子呆坐在公車亭7小時，久未進食差點脫水，還好被守望相助隊和警方協助找到家人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市55歲鄒姓男子日前獨自呆坐在北屯區一處公車站亭，守望相助隊員每次巡邏經過都看到他，從下午4點多一直坐到晚上11點，好心送他飲料和食物，卻被他丟棄，儘管如此，隊員們仍擔心他會脫水、餓昏，警方獲報到場一查，才知他4天前就被家人通報失蹤人口，鄒男姊姊一接到電話立即趕來，一再感謝大家的幫忙，否則後果難料。

▲▼男子呆坐在公車亭7小時，久未進食差點脫水，還好被守望相助隊和警方協助找到家人。（圖／民眾提供，下同）

台中市警五分局北屯所巡佐劉漢鼎與警員蔡承恩，17日晚間11點巡邏時，接獲守望相助隊洪姓隊員報案，洪男表示，有名男子在景賢路、景和街口的公車站，或坐或睡，從下午4點多就看到他在亭內，詢問他狀況，理都不理，好意送他食物、飲水，卻被他丟棄在地，久未進食的他，健康令人擔憂。

▲▼男子呆坐在公車亭7小時，久未進食差點脫水，還好被守望相助隊和警方協助找到家人。（圖／民眾提供，下同）

警方到場後一一詢問，仍然得不到鄒男的回應，心想應該是走失的身心障礙人士，於是動員派出所內數名同仁，透過各種方式逐筆資料比對，終於在數百筆資料中，撈到鄒男的資料，早在14日就被家屬通報失蹤。

鄒男走失4天，不知有無進食，當天久坐7小時，已出現脫水現象，於是趕緊聯繫鄒男家人，鄒男姊姊趕來後，一見到弟弟平安卸下心中大石，鄒男姊姊表示他們住太平區，弟弟平常只喝流質食物，不接受一般食物，這次趁母親不注意跑出門，幸好有員警和隊員們幫忙，否則後果不堪設想。

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