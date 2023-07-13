跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　身無分文呆坐公車亭痛哭

▲跟男網友南下嘉義遊玩，台中女子卻慘遭丟包大馬路，無助呆坐公車亭痛哭。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義市警察局第二分局新南派出所警員楊尚恩日前執行巡邏勤務時，接獲勤務指揮中心通報，稱嘉義高工公車站有一名女子需要協助。員警到場了解後，發現林姓女子因在台中與網友見面，但遭網友丟包在公車候車亭，員警到場查證其身分後協助申請「川資」助林女搭乘火車返家。

經了解，林女家住台中市太平區，日前因在交友軟體上認識綽號「阿宏」的男子，兩人相談甚歡，遂相約由阿宏載到嘉義遊玩，但沒想到阿宏卻將林女載至嘉義市後，以要找朋友拿東西為理由，將林女丟包在彌陀路，林女徬徨無助走到附近公車站，由於身上沒有現金，因此報案請求警方協助返家。

員警到場後，見林女情緒不穩哭泣，經警方安撫情緒才娓娓道出原委，原來是被男網友放鴿子，但林女又身無分文無法返家，此時楊員靈機一動想起市府社會處有提供「川資」服務，趕緊返回派出所替林女申請「單程返鄉乘車換票證」，並駕駛巡邏車將林女載至嘉義火車站，讓林女憑換票證取得返回台中的火車票。

嘉義市警察局第二分局表示，「嘉義市辦理急難救助實施要點」第4點規定，他縣（市）民眾短缺川資者，由嘉義市政府開立「單程返鄉乘車換票證」換取返回原籍地的火車（普通車）或國光客運車票供其順利返鄉。只要是非設籍在嘉義市的民眾，缺乏車資返鄉，可攜帶身分證件，至嘉義市各派出所或社會處辦理，一年得申請一次。