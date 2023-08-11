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社會 社會焦點 保障人權

身障者停「殘障車位」挨罰！打官司抗罰又吞敗　原因竟是因為機車

▲停車格、殘障停車格、巨城、停車場、鎖車。（圖／記者陳凱力攝）

▲北市吳姓身障人士將機車停放在身心障礙專用停車格裡，被檢舉違規停車吞1200元罰單，提行政訴訟。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名吳姓身障人士將機車停放在身心障礙專用停車格，被警方依規定舉發苦吞1200元罰單，他先提申訴，被認定違規屬實，不服再提行政訴訟。法官經查認他雖領有身心障礙手冊，但騎乘的機車並不是監理檢驗合格的「特製機車」，且未領有身障專用停車位識別證，因此判他敗訴，而且還要再付300元裁判費。

該民眾指出，今年4月15日晚間，將機車停放在「身心障礙專用停車位」，被士林警分局依道路交通管理處罰條例第56條第1項第10款規定逕行製單舉發，同年5月3日向舉發機關提出申訴，經舉發機關查證，認違規屬實，不服決定於6月15日提行政訴訟。

吳姓民眾主張，自己是身心障礙人士，只是機車未改裝成三輪殘障車，也無殘障機車證明，卻因停在身心障礙停車格而被開罰單，但經詢問社會局表示「機車無核發身心障礙識別證，僅有汽車核發識別證」，認為殘障車位是給殘障人士本人身分符合使用，但他提出殘障手冊證明仍遭開罰，請求原處分撤銷。

北市交通事件裁決所答辯說，舉發機關員警當日執勤，發現該車違規停放身心障礙專用停車位，且駕駛人不在場，未能保持立即行駛狀態，因該車在設有身心障礙者專用機車停車格位違規停車，依程序逕行舉發，在交通執法作為上並無違失或不當情形，且違規事證明確，更提供舉發照片3幀加強證明力，認舉發無違誤。

法官認吳姓民眾雖領有身心殘障手冊，但其騎乘機車並不是監理單位檢驗合格特製機車，且吳未領有身心障礙者專用停車位識別證，卻將機車停放在身障停車位內，認定違規行為事證明確，駁回其告訴，不僅須繳納1200元罰鍰，得再付300元裁判費。

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