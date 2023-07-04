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社會 社會焦點 保障人權

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

▲▼女子在北捷要搭乘電梯，因為動線設計的關係，輪椅在無障礙坡道排隊十分不便，於是她向前移動到平台處等候電梯。（圖／翻攝臉書／機巧少女人間見習）

▲乘坐輪椅的女子在北捷等候電梯，被保全阻止「妳應該要排隊吧」。（圖／翻攝臉書／機巧少女人間見習）

記者柯振中／綜合報導

許多大眾運輸工具有無障礙設施，讓身心障礙者也能順利使用、搭乘，不過一名身障女子指控，日前她到台北車站搭乘電梯，卻遭到保全人員指控插隊，還被罵「殘障不代表一切」，氣得她將經歷PO上網，希望能有公評。事件發生後，保全公司也表示，會再加強教育訓練。

她1日與母親在台北車站台鐵B2出口，準備搭乘電梯前往地下街，但由於動線設計的關係，想要乘坐該部電梯，只能在無障礙坡道上、電梯出入口平台排隊，但因為輪椅停在斜坡相當不方便，女子在確認現場沒有孕婦、老年乘客的情況下，將輪椅停放在電梯出口旁等候。

不過，一名保全人員對女子的行為感到不滿，立即出言指責插隊，質疑「妳應該要排隊吧」、「妳在這裡人家怎麼出來」，還說出「殘障不代表一切」等話語，讓因為脊髓損傷、小腿截肢而需要使用輪椅的女子感到十分受傷。

▲▼女子在北捷要搭乘電梯，因為動線設計的關係，輪椅在無障礙坡道排隊十分不便，於是她向前移動到平台處等候電梯。（圖／翻攝臉書／機巧少女人間見習）

▲女子停在藍圈處等候電梯，保全人員則是站在白圈處喝斥她。（圖／翻攝臉書／機巧少女人間見習）

雙方鬧得不愉快，在現場僵持不下，保全人員報警處理，所幸在警方的協調之下，保全人員向女子致歉，雙方沒有提告、互相離去。

事實上，該部電梯的出口有個小平台，平台與一般路面唯一的連結就是無障礙坡道，如果有搭乘輪椅的旅客從電梯出來，又有搭乘輪椅、推嬰兒車或拉行李的旅客要進入，雙方可能會需要花費一段時間互相禮讓、研究出彼此都能通過的方式，排隊進出也因此較為費時。

而其他同樣有使用輪椅需求的民眾表示，大多數人看到有身心障礙者，都會優先禮讓，其實相當友善，比較少碰到這種不友善的情況。此外，該部電梯的門上也貼有「優先搭乘」的標語，提醒一般民眾禮讓輪椅、娃娃車、孕婦、老人及攜帶大件行李的旅客。

事件引發討論以後，保全公司也回應，會對當事人進行懲處，同時加強教育訓練，避免將來再度發生類似情況。

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