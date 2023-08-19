北市警花將成未來警官　猛追3百米逮嫌犯...藏毒小模也栽她手裡

記者邱中岳／台北報導

2023年特種警察人員三等考試在日前放榜，北市保安警察大隊2名女警花分別考上犯罪防治預防組以及行政警察類組，即將進入警大研習之後晉升為警官，這2名警花分別是32期的黃書伶與37期的許于婕。

特種警察人員三等特考，係讓基層警員透過考試晉升警官，北市保安警察大隊2名警花黃書伶、許于婕，在2023年度考試中上榜，分別錄取犯罪防治預防組、行政警察類組。

▲北市保大2名警花（中）在2023年考上特種警察人員三等考試。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃書伶，28歲，警專32期畢業，在2020年調任北市保安警察大隊，印象最深刻的案件，就是當街攔查2名路人，但是2人卻闖紅燈拔腿狂奔，1名腿軟被男警壓制，黃則支身繼續追捕另名逃犯。

雙方追逐3百公尺之後，嫌犯跑不動躲在巷子裡，仍被眼尖的黃發現，黃上前逮人，嫌犯又準備逃跑時腿軟倒地，最後直接被黃書伶壓制在地，警方也在2人身上發現毒品。

▲北市保大女警黃書伶與藝人修杰楷合影，她曾猛追藏毒嫌3百公尺，直到嫌犯腿軟當場逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，23歲的許于婕，警專37期畢業，2020年警專畢業後即派任北市保安警察大隊服務，相對於黃書伶，善於文書處理、業務承辦的許，也常於各式犯罪預防宣導場合能看見她的出色表現。

除此，許于婕也參與實際保安警察大隊路檢勤務，曾經攔查過涉及知名飯店小模毒品案的1名小模，與男友在萬華區被查獲上百包毒品咖啡包，事後2人還當場翻臉互踢皮球，讓許印象深刻。

▲北市保大許于婕(左)與新生代女演員王靜（右）合影，希望未來能夠多加宣導犯罪預防。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市保安警察大隊長陳建龍表示，這次榮登金榜的2位女警就是圖書室的常客，勤餘時都可看見兩人埋首苦讀的身影，同仁也將以2位為榜樣，努力進修充實職能，期待未來文、武2名警花能為警界爭取更多榮譽。