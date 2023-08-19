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移工欠16萬逃回國...女友小吃攤被砸「還潑漆灑冥紙」　9惡徒被逮

▲▼霧峰警方逮捕廖嫌等9名暴力討債成員，一旦對方不還錢，就砸店、潑油漆、灑冥紙恫嚇。（圖／民眾提供，下同）

▲▼霧峰警方逮捕廖嫌等9名暴力討債成員，一旦對方不還錢，就砸店、潑油漆、灑冥紙恫嚇。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

越南籍女移工「阿信」的同居男友積欠台中市廖姓男子16萬元，為了躲債逃回越南，攔攤子丟給阿信，經營小吃部的阿信生意不佳還不出錢，廖嫌憤而教唆小弟持球棒、棒鎚前去砸毀鍋爐、潑油漆、灑冥紙。另名移工阿文向廖嫌女友借貸190萬元，一樣還不出來，廖嫌又派小弟前往痛毆洩憤，訊問後9人全送辦，廖嫌更被裁定羈押。

▲▼霧峰警方逮捕廖嫌等9名暴力討債成員，一旦對方不還錢，就砸店、潑油漆、灑冥紙恫嚇。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局霧峰分局今年3月間獲報，以廖嫌(50歲)為首之暴力討債集團，利用外籍移工或新住民不熟悉我國法令及語言不通等無法向外求助的困境，先是大方借貸，再慢慢賺利息，一旦未按時繳交，即派出小弟持球棒、棒槌、手銬等工具前往砸店、毆打。

▲▼霧峰警方逮捕廖嫌等9名暴力討債成員，一旦對方不還錢，就砸店、潑油漆、灑冥紙恫嚇。（圖／民眾提供，下同）

其中1名移工求助無門，找上台灣友人協助報警，警方跟蒐後，日前派出大批警力前往龍井區台灣大道5段等12處地點，同步查緝，查扣球棍、棒鎚、本票、借據、存摺、手銬等，拘提廖姓犯嫌等9人到案，全案詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌，移請台中地檢署偵辦，廖嫌聲押獲准，其他8人限制住居，或1至4萬元不等交保。

▲▼霧峰警方逮捕廖嫌等9名暴力討債成員，一旦對方不還錢，就砸店、潑油漆、灑冥紙恫嚇。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，台灣暴力討債集團有將放款轉向外籍移工的趨勢，看準的就是他們在台求助無門，至於高利貸放款詳情，由於廖嫌和被害人說法兜不籠，將是下一波調查重點。

▲▼霧峰警方逮捕廖嫌等9名暴力討債成員，一旦對方不還錢，就砸店、潑油漆、灑冥紙恫嚇。（圖／民眾提供，下同）

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