台中警除草中暑命危36hrs忍痛拔管　遺體送回仁愛部落老家

▲▼台中員警除草時中暑送醫搶救36個小時，家屬忍痛拔管，午夜直接送回仁愛老家。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局霧峰分局50歲警備隊員高偉星6日中午和同事在象鼻坑靶場除草，中午休息時間突感不適昏倒，現場同事見狀輪流CPR，並打給消防隊，救護車趕抵現場送往亞大醫院，院方以葉克膜搶救，直到9日晚上零點，院方判定搶救無效，家屬同意拔管，凌晨3點將遺體送回南投仁愛部落，警方深感遺憾和不捨，將全力協助後事及撫卹相關事宜。

警政署規劃在象鼻坑靶場進行長槍測驗，高員和同事幾天前就進行除草清潔工作，6日上午11點多休息時間，高員坐在地上和同事有說有笑，突然身體不適倒地不起，現場同事趕緊進行CPR，後來救護人員到場，也給予電擊器等急救措施，接著送醫，並裝上葉克膜協助呼吸，結果醫生認為已無法挽回。

家屬同意放棄急救，但依習俗留著最後一口氣，9日凌晨1點將遺體載回仁愛部落，3點抵達，同事們悲傷不已，深感不捨，1名和高員一起負責靶場維護12年的員警說，高員工作認真，不菸不酒，也不殺生，但患有高血壓、糖尿病，當天應該是天氣太過炎熱，導致中暑。

高員今年50歲，警校1993年畢業，2000年調派霧峰分局服務迄今，從警30年，霧峰分局將全力協助家屬處理後續治喪、撫卹及慰問事宜。