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台中警除草中暑葉克膜搶救「斗笠遺留現場」　同事驚：他很壯啊！

▲▼台中一名警員除草中暑時中暑，目前持續以葉克膜搶救，除草機、斗笠還留在現場。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一名警員除草中暑時中暑，目前持續以葉克膜搶救，他的斗笠和除草機還留在現場。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰象鼻坑靶場傳出意外，今天(6日)中午12時許，50歲高姓警備隊員進行靶場除草工作時中暑昏倒，一度失去生命跡象，目前人在醫院使用葉克膜搶救中，下午，高的兒子到靶場把父親車子開回家，他透露，爸爸有高血壓，平日則負責靶場維護工作；而霧峰警分局同事則說，高來自原住民部落，從警30年，工作認真身體很壯，可能是水分補充不足才發生意外，畢竟天氣真的太熱了。

高姓警員在霧峰分局服務20多年，從警期間因為柔道訓練造成聽力受損，因此調至警備隊，靶場屬霧峰分局轄區，負責清潔維護工作，警政署即將進行長槍抽測，這幾天都忙於清理。

▲▼台中一名警員除草中暑時中暑，目前持續以葉克膜搶救，除草機、斗笠還留在現場。（圖／民眾提供，下同）

高員和同事們上午前往靶場除草，不知何故，突然暈倒，現場同事立即實施CPR，並立即電請救護車送往亞大醫院，目前人仍持續以葉克膜搶救中，分局長等幹部已前往慰問並派人陪同家屬在醫院等候。

同事透露，高員家在大里，育有3個兒子，最大25歲，最小21歲，下午時2個兒子前往靶場，把父親車子開回家裡，神情哀傷；同事們不解，高員身體很壯，工作認真，不解為何會中暑，研判可能是天氣太熱，水份補充不足造成。

▲▼台中一名警員除草中暑時中暑，目前持續以葉克膜搶救，除草機、斗笠還留在現場。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一名警員除草中暑時中暑，目前持續以葉克膜搶救，除草機、斗笠還留在現場。（圖／民眾提供，下同）

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