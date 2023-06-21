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社會 社會焦點 保障人權

高雄男酒駕逆向剛交保　同日騎車出門又被抓包

▲▼楠梓酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲饒姓男子1天2度被員警抓到酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名饒姓男子（65歲）19日下午3時許，因騎車逆向被楠梓分局員警攔下，員警發現他渾身酒味，一測酒測值0.45毫克超標，依公共危險罪嫌將他移送，不料饒男才剛交保，當天晚上10時許又騎車外出，因行車不穩又被員警攔下盤查，這次酒測值0.18毫克，雖然逃過公共危險刑責，但仍被員警開單告發，並移置保管車輛。

▲▼楠梓酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲饒姓男子1天2度被員警抓到酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓分局員警19日下午3時許執勤時，發現饒姓男子在楠梓區德賢路上逆向騎車，立即上前攔查，騎車的饒男坦承酒駕，酒測值為0.45毫克，當場以公共危險罪現行犯逮捕，詢後解送臺灣橋頭地檢署偵辦。

檢察官在傍晚諭令饒男交保後，饒男疑似酒精未完全消退又騎乘機車外出，同天晚上10時許因行車不穩在德賢路上再次遭員警攔查，饒男急忙解釋下午才剛因酒駕遭移送，但結果測試後酒測值仍達0.18毫克，員警當場製單舉發並移置保管車輛，同時規勸饒男「不要再喝了，喝多會誤事」，而且規勸他在酒精還沒完全退去前，不要再騎車或駕車。

楠梓分局呼籲，酒駕零容忍，即將進入端午連續假期，警方將持續強力執行取締酒後駕車勤務，以維護用路人交通安全，請民眾切勿心存僥倖。

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