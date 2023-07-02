3萬6的緬甸玉會增值40倍　高雄男解定存堅持匯款險遭騙

▲鄭姓男子疑似遭到投資緬甸玉的網路詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓男子（60歲）在網路上認識網友，對方介紹他購買緬甸玉「很好賺」，只要投資3萬6000元就可增值40倍以上，獲取百萬的差價，鄭男心動不已馬上跑到銀行要匯款，行員直覺有異提醒，鄭男還是堅持「我要匯」，只好通知警方到場，員警苦勸許久，總算勸服鄭男打消念頭，也保住存款。

鳳山分局南成派出所巡佐岳家駿、警員曾郁紘6月30日上午10時時，接獲鳳山區五甲二路的銀行報案，表示有民眾要匯款疑遭詐騙。

▲鄭姓男子疑似遭到投資緬甸玉的網路詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警到場了解後，發現已經退休的鄭姓男子日前在網路上認識一名網友，透過網友介紹緬甸玉「很好賺」，網友告訴他只要投資36000元購買緬甸翡翠玉，「切割完後可以變賣到150萬，獲利超過40倍」。

▲鄭姓男子疑似遭到投資緬甸玉的網路詐騙急著匯款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鄭男聽完網友的介紹，急著跑到銀行櫃台要解定存，也不顧提早解約只能損失利息，也不聽行員的勸告堅持要立即匯款，警方了解後告知鄭男這是詐騙集團話術中的推銷詐騙，要購買東西最好還是看到實體物品在購買，鄭男起初還堅持要匯款，在警方與銀行行員耐心分析後才相信投資沒有這麼簡單好康。

鳳山分局呼籲，投資無穩賺不賠、高獲利的，勿輕易落入詐騙集團的話術圈套，如有可疑迅速撥打110或165反詐騙電話諮詢。