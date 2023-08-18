日本男消防員「兼差風俗店」被抓包！　匿名舉報後被停職處分

▲日本2名男性消防員因在風俗店兼差而被停職懲處。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣2名男性消防員長期在風俗店兼差，私下協助店家接送下海賣淫的「外送茶」，因此分別被停職處分3個月與2個月。而佐賀縣先前也曾發生類似事件，一名消防員因沉迷賭博，下海兼差，專門替女顧客提供精油情色按摩，甚至還多次在值勤時間，使用通訊軟體與恩客聯繫。

根據《名古屋電視台》報導，任職於愛知縣一宮市一宮消防署的27歲男性消防副士長涉嫌於2021年4月至2023年1月間，在岐阜縣與愛知縣的無店面風俗店兼差，負責接送賣淫妹到顧客指定的地點。另一名同樣任職於一宮消防署的25歲男性消防士則是在2021年7月至9月間，進行同樣內容的兼差。

一宮市接獲匿名舉報後，兩人的行為才因此曝了光。而面對調查，兩人皆坦承的確是受到在該店工作的友人請託，才會到此兼差。不過他們皆稱，以為負責接送時收取的錢只能算是謝禮，因此不認為是兼差。據調查，兩人當時分別收到30萬（約新台幣6.3萬元）、10萬（約新台幣2.1萬元）的報酬。

一宮市公所19日表示，將分別對27歲男性消防副士長與25歲男性消防士祭出3個月與2個月的停職處分，而兩人則在同一天主動申請離職。

另一方面，佐賀縣也曾發生消防員兼差風俗店事件。一名30多歲消防員因沉迷賭博，2021年11月至2023年3月間私下到無店面的風俗店兼差，並被派遣到旅館替女客人進行精油情色按摩。為了維繫客戶關係，甚至還會在值勤中，用手機軟體與客人聊天。該名消防員事後遭到舉報，而他最終僅被懲戒停職1個月。