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姓「樊」超麻煩！他吐無奈經歷　釣出一堆苦主

1名姓樊的網友分享因為姓氏太獨特，讓他從小遇到不少苦頭。（示意圖，取自Pexels）

▲1名姓樊的網友分享因為姓氏太獨特，讓他從小遇到不少苦頭。（示意圖／取自Pexels）

圖、文／鏡週刊

不少姓氏少見的民眾在日常生活上會到困擾，1名姓樊的網友就分享，他的姓氏難以透過電話解釋，也常遇到授課教師不會唸，小時候還因為姓氏太難寫，成為全班最後1個學會寫名字的人。

這名姓樊的網友在社群平台《Dcard》發文，因為姓氏太少見，字很獨特，缺乏一個可以向大眾解釋的詞彙，導致自我介紹時也不知道如何說明。

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其次，電話訂位的時候對方總是聽不懂，縱使拆字告訴對方，「2個木，中間2個叉叉，下面1個大」或是「攀岩的攀，去掉下面的手」，多數人還是聽不懂，他經常放棄解釋，直接改姓「歐陽」省事。

最後，求學時期因為姓氏筆畫多，導致他是全班最後1個學會寫名字的人，國、高中時期經常碰到老師不會唸他的名字，大學點名時教授也都看不懂。原PO的爸爸則安慰他，這是獨特的姓氏，不必在意嘲笑的人，現在他也轉念，喜歡自己的特殊姓氏，更成為認識新朋友時可聊的話題之一，但若可以選擇的話，他還是不要打電話電話，因為太麻煩。

文章曝光後，不少網友留言回應，「我姓鮑，我都訂位說姓高，這一點都不重要，我只想趕快訂完」「看來是個比較麻『樊』的姓氏」「我是複姓，其中一個字跟你一樣，這樣可以安慰到你嗎？」「我也姓樊，我都跟店員說平凡的凡」。

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